Un voyageur atteint de la rougeole a pris l'avion à Moncton

Les voyageurs du vol 8903 de Moncton en direction de Montréal doivent rester aux aguets : les autorités du Québec confirment qu'un patient atteint de la rougeole était de passage à l'aéroport Roméo-Leblanc de Moncton le 21 septembre dernier.

Les personnes qui ont fréquenté l'aéroport cette journée sont aussi à risque d'avoir contracté la maladie.

Bien que le Québec ait confirmé le cas lundi, le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a appris la nouvelle à travers les médias mercredi.

En soirée, le gouvernement néo-brunswickois a publié un communiqué confirmant le cas de rougeole.

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef avise le public d’une exposition possible à un cas confirmé de rougeole, soit une personne qui a récemment travaillé dans la grande région de Moncton , peut-on lire dans le communiqué.

Selon le ministère, la personne infectée a séjourné à Moncton le 19 et le 20 septembre dernier, avant de prendre l'avion le 21.

Durant cette période, elle a fréquenté plusieurs endroits publics, y compris l’aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton et l’hôtel Holiday Inn Express and Suites de Dieppe.

Les gens ont été possiblement exposés à la rougeole s’ils étaient : à l’hôtel Holiday Inn Express and Suites de Dieppe entre 9 h 30, le 19 septembre, et 9 h 30, le 20 septembre;

à l’aéroport, dans la zone des départs, le 20 septembre, entre 10 h et 13 h; ou

à bord du vol 8903 d’Air Canada, qui effectuait le trajet de Moncton à Montréal, le 20 septembre, et qui est parti à 11 h 15.

Même si 10 jours se sont écoulés depuis la présence de cette personne infectée par la rougeole, il n'est pas impossible qu'un résident de Moncton l'ait contracté et qu'il n'ait pas encore vu de symptômes apparaître.

Les symptômes de la rougeole se manifestent habituellement de 8 à 12 jours après l’exposition aux sources de contagion, mais peuvent parfois survenir plus tard.

L'apparition de taches rouges sur le corps fait partie des symptômes de la rougeole. Photo : iStock

Les personnes exposées pourraient déjà ressentir des symptômes, ou ces symptômes pourraient encore apparaître d’ici le 11 octobre. Ministère de la Santé

Les patients souffrent d’abord de symptômes comme la fièvre, la toux, l’écoulement nasal, la rougeur aux yeux, la fatigue, l’irritabilité. Ils peuvent aussi constater l’apparition de petites taches blanches dans la bouche. Enfin, une éruption rougeâtre apparaît sur le visage et se répand sur tout le corps.

On conseille aux gens qui pensent avoir contracté la rougeole de ne pas se rendre à l'hôpital ou dans une clinique et de plutôt appeler le 811. Il faut à tout prix éviter les contacts avec les bébés, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Avec les renseignements de Michel Corriveau