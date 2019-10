Les chirurgiennes gagnent 24 % de moins par heure que leurs collègues masculins en Ontario

L'étude, publiée mercredi dans la revue médicale JAMA Surgery, a analysé les données de plus de 1,5 million d'interventions chirurgicales revendiquées par 3275 chirurgiens ontariens de 2014 à 2016.

Il en ressort que, dans l'ensemble, les femmes gagnent 24 % de moins par heure lorsqu'elles opèrent, un écart lié aux types de chirurgies qu'elles réalisent généralement.

Un écart lié au type de chirurgie

L’étude a révélé que les femmes effectuent beaucoup moins de procédures majeures qui sont les mieux payées et elles sont souvent poussées vers des spécialisations moins lucratives.

À lire aussi : Salaires des médecins : le Canada, pays de disparités

Selon deux auteures de l'étude, qui sont toutes deux chirurgiennes à l’hôpital St Michael de Toronto, cela contredit l'idée selon laquelle le système de paiement à l'acte, tel que celui du Régime d'assurance maladie de l'Ontario, élimine les disparités salariales entre les hommes et les femmes.

Les docteures Fahima Dossa et Nancy Baxter affirment que cela réfute également l'hypothèse selon laquelle les femmes chirurgiennes pourraient gagner moins, car elles travaillent moins longtemps ou moins efficacement.

Tout le monde essaie toujours d'expliquer les différences de revenus par la façon dont les femmes font les choses... "Il y a quelque chose qui ne va pas chez les femmes, il y a quelque chose dans la façon dont les femmes travaillent, ou dans la façon dont elles négocient ou se comportent dans leur lieu de travail“, au lieu de dire que le système est truqué contre elle , a déploré Nancy Baxter dans une interview cette semaine.

Ce que nous essayions de faire, c'est de déconstruire de nombreux arguments et de dire : "Non, les femmes agissent aussi vite que les hommes, mais elles finissent par gagner moins à l'heure. Dre Nancy Baxter, chirurgienne et auteure de l'étude

L'écart de rémunération persistait même après avoir ajusté la recherche en fonction de la spécialité. Les différences moyennes les plus importantes concernaient la chirurgie cardiothoracique, où l'écart était de 79,23 $ (59,64 $ US) par heure, et la chirurgie orthopédique, où l'écart était de 73,66 $ (55,45 $ US).

Pénurie de neurochirurgiennes

L’étude a également révélé que les hommes chirurgiens gagnent plus par heure que les femmes en gynécologie, bien qu’il y ait plus de femmes dans ce domaine. La différence moyenne y était de 22,90 $ (17,24 $ US) par heure.

Lorsque les 200 procédures les plus courantes ont été analysées en fonction du salaire horaire, les chercheurs ont constaté que les chirurgiennes réalisaient plus du quart des chirurgies les moins lucratives, mais moins de 6 % des chirurgies les mieux rémunérées.

À lire aussi : Transmettre les connaissances en médecine de mère en fille

L'étude montre que la proportion de femmes pratiquant une opération diminue à mesure que le salaire horaire de cette procédure augmente.

Les médecins ajoutent par ailleurs que la pénurie de femmes dans certaines spécialités chirurgicales a limité certains aspects de l’étude.

Nous ne pouvions même pas inclure la neurochirurgie dans certaines de nos analyses, car il y a moins de cinq femmes dans la spécialité, a déclaré Nancy Baxter.

Il y avait trop peu de femmes pour pouvoir faire ces évaluations. Fahima Dossa, chirurgienne, auteure de l'étude

Toutefois, l’étude n’explique pas pourquoi les femmes n’ont pas la possibilité de pratiquer des chirurgies mieux rémunérées, et Nancy Baxter et Fahima Dossa affirment que c’est quelque chose qu’elles aimeraient étudier à l’avenir.

Les biais dans les processus d'établissement des frais et de renvoi jouent probablement un rôle, a déclaré Dre Baxter.

Quand vous regardez qui définit les codes d’honoraires pour diverses procédures, en général, il n'y a pas beaucoup de femmes à ces tables. Vous avez donc des hommes qui définissent les codes d'honoraires qui touchent tout le monde , avance-t-elle.

Selon elle, il peut être difficile de trouver des chirurgiens disposés à accepter des patients aiguillés vers des procédures mal payées, ce qui signifie que les femmes — qui reçoivent généralement moins de patients au départ — finissent souvent par les accepter, a-t-elle déclaré.