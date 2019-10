Un projet de logements abordables pour hommes à Moncton inquiète

De l'information circule dans le quartier. On décrit ce projet de logements abordables comme étant une maison de transition, ce qui inquiète de nombreux résidents.

Ce projet au coût de plus de 4 millions de dollars est mené par la Société John Howard et l'église Vision United, à Moncton.

Des gens ont distribué des documents aux résidents du quartier en leur disant de porter plainte aux responsables et aux conseillers municipaux. Ces personnes avancent que c'est une maison de transition qui sera construite, alors que cette information est fausse, selon la Société John Howard.

Des résidents ont reçu des lettres qui décrivent le projet comme une maison de transition. Photo : Radio-Canada

On indique qu'il n'a jamais été question de construire une maison de transition dans ce quartier et on demande aux résidents de ne pas croire l'information qui circule à ce sujet.

Nous ne construisons pas une maison de transition. Il n'y aura pas d'hommes dangereux ni violents qui vivront dans l'établissement. Joanne Murray, directrice générale de John Howard Society .

Joanne Murray veut rassurer les résidents du quartier. Photo : Radio-Canada

Le projet propose initialement la construction d'un immeuble de 20 logements abordables pour hommes, où 18 seront réservés à des hommes qui sont sur une liste d'attente de la province pour un logement.

Les responsables disent toujours attendre l'approbation du gouvernement pour débuter les travaux. Des espaces seront d'ailleurs occupés par l'église ou d'autres organismes si leurs plans se réalisent.

La directrice de la Société John Howard se fait rassurante : les hommes qui se logeront dans cet espace communautaire seront sélectionnés avec soin.

Les locataires devront passer à travers notre processus de sélection. Ce sont des gens qui n'ont pas de foyers stables, qui sortent de refuges ou qui dorment chez des amis. Ce sont des hommes qui veulent avancer dans leur vie, qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, qui veulent retourner à l'école ou reconnecter avec leur famille ou des hommes qui doivent composer avec des problèmes financiers , souligne Joanne Murray, directrice générale de John Howard Society.

Des résidents croient qu'une maison de transition sera construite, alors qu'il s'agit d'un Carrefour communautaire pour hommes. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Deux logements seront réservés à des personnes assurant la surveillance et la gestion des lieux en tout temps.L'établissement offrira également des programmes d'aide aux hommes, par exemple en recherches d'emplois ou encore en santé mentale.

La ville de Moncton accueille positivement ce projet.

« On a mis sur pied un plan de mise en oeuvre de logements abordables à Moncton et on souhaite commencer à s'attaquer à ce projet-là dans un avenir rapproché, mais ce projet-là en question cadre bien dans notre municipalité. C'est d'offrir une diversité de logements abordables », dit Isabelle Leblanc, directrice des communications à la ville de Moncton.

Une séance d'information aura lieu avec les résidents plus tard cet automne, mais ce n'est qu'en août 2020 que ce carrefour doit voir le jour.