Le plan d'aide aux médias écrits en région est généralement bien accueilli dans l'Est

Cette aide aux médias écrits en région prendra principalement la forme d’un crédit d’impôt de 35 % sur la masse salariale des employés des salles de rédaction et de ceux liés à l’exploitation des technologies de l’information. Ce crédit sera limité à un salaire de 75 000 $ par an.

Plusieurs programmes d’aide seront bonifiés et révisés, et prolongés.

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard et la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, annoncent des mesures d'aide à la presse écrite et électronique du Québec. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Une compensation financière du montant que les journaux ont à payer pour le recyclage municipal fait également partie de cette annonce. Le gouvernement s'engage aussi à revoir son placement publicitaire pour mieux soutenir les médias en région.

Bien que ce soutien financier permette de répondre à l’urgence de la situation duGroupe Capitales Médias (GCM) qui a dû recourir à la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, les mesures sont généralement bien accueillies dans l’Est-du-Québec.

Une aide bienvenue

Le président des Éditions nordiques, Simon Brisson, qui publie Le Charlevoisien à Charlevoix, Le Manic à Baie-Comeau, Le Haute-Côte-Nord à Forestville et Le Nord-Côtier à Sept-Îles, se dit très satisfait des mesures annoncées. C’est comme à Noël , se réjouit M. Brisson.

Le groupe de presse indépendant a dû traverser une crise de baisse des revenus tout en assurant la transition vers les médias numériques.

On est passé de 105 employés à 74, sans supprimer un poste de journaliste. On en avait 14, on en a encore 14. Cette aide va nous aider à consolider et à rajouter peut-être des rédacteurs web. On n’a pas d’argent qui entrait par nos plateformes web, mais les gens s’informaient aussi par là.

Les journaux devaient auparavant dédommager les municipalités pour le recyclage de leurs parutions. Photo : iStock/yalayama

Parmi les mesures annoncées, celle de réduire entièrement la compensation financière que doivent verser les médias écrits aux municipalités pour la collecte sélective aura un impact important pour les hebdomadaires.

Pour Éditions nordiques, c’est une facture de 80 000 $ qui vient de disparaître.

Simon Brisson attend maintenant les détails des programmes qui accompagneront les mesures de soutien, mais l'avenir lui semble déjà plus rose, puisque les crédits d’impôt sont rétroactifs au 1er janvier 2019.

De son côté, l'éditeur de l'hebdomadaire Infodimanche, Hugo Levasseur, qui couvre le territoire des MRC de Rivière-du-Loup, du Témiscouata, des Basques et une partie du Kamouraska se réjouit de l'annonce de soutien à l'industrie de la part de Québec.

Ça va libérer des sous afin de poursuivre notre virage numérique. Ça va libérer des sommes pour investir à ce qu'on [continue] de produire une information locale de qualité. Hugo Levasseur, éditeur de l'hebdomadaire « Infodimanche »

Encore du pain sur la planche

Journaliste pigiste et rédacteur en chef du journal Graffici en Gaspésie, Gilles Gagné se dit aussi très satisfait, mais selon lui, le travail n’est pas terminé.

L’annonce survient alors que la commission parlementaire qui se penche sur l’avenir des médias n’a pas terminé ses travaux. La commission doit se rendre à Rouyn-Noranda le 11 octobre prochain.

Le journaliste Gilles Gagné est encadré à droite par Simon Brisson du groupe d'hebdomadaires d'Éditions nordiques et à sa gauche par le fondateur du journal « L'Avantage », Jean-Claude Leclerc, à l'occasion d'une séance de la commission sur l'avenir des médias à Matane. Photo : Radio-Canada

Cette tournée régionale est toujours pertinente, estime Gilles Gagné, puisque le modèle d’affaires est encore à définir.

Il faudra dans la suite des choses établir un dialogue avec les géants Internet de ce monde. Présentement, ce sont les contribuables qui assument la facture. Gilles Gagné, rédacteur en chef du « Graffici »

Le député péquiste de Rimouski, Harold LeBel, abonde dans le même sens. Selon lui, l'annonce du gouvernement concernant l'aide aux médias écrits est un pas dans la bonne direction.

Il estime toutefois qu'il reste du chemin à faire, notamment avec les conclusions du rapport de la commission sur l'avenir des médias. M. LeBel ajoute qu'il sera de la prochaine rencontre de la commission à Rouyn-Noranda.

La commission va déposer un rapport beaucoup plus large qui devra influencer le gouvernement pour avoir une vraie politique qui va soutenir tous les médias écrits, radio, télé, tous les médias. Les médias communautaires aussi , avance le député.

Le député de Rimouski, Harold LeBel Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

C'est aussi l'avis de la députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, qui est membre de la commission parlementaire sur l’avenir des médias.

La députée rappelle que la contribution des géants du web à la crise actuelle est aussi un enjeu important, exprimé à maintes reprises dans les mémoires déposés devant la commission.

Le gouvernement, dit-elle, doit affronter le problème et pas seulement dans le secteur des médias. La possibilité de découvrir en ligne du contenu québécois ne doit pas être laissée aux seuls géants du web, croit Mme Dorion.

La députée de Taschereau, Catherine Dorion (archives) Photo : Radio-Canada

Des oublis?

L’annonce du plan d'aide de Québec ne contente pas tout le monde.

Les radios locales sont exclues du plan d'aide de Québec. Photo : Radio-Canada

Le directeur général de l’Association des radiodiffuseurs communautaires, Martin Bougie, aurait souhaité que Québec puisse dresser un portrait global de la situation avant d’annoncer une aide qui ne touche que les médias écrits et qui exclut les radios locales qui traversent aussi une crise.

Ce qui m’inquiète, c’est que la stratégie semble tournée vers les médias alors que la réflexion devrait se faire en fonction des besoins sur le territoire d’information locale. En bout de ligne, c’est le public qui paie. Martin Bougie, directeur général de l'Association des radiodiffuseurs communautaires.