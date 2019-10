La tension monte entre les candidats de Manicouagan

Alors que s’amorce la deuxième portion de la campagne électorale fédérale, la tension est de plus en plus palpable entre des candidats de la circonscription de Manicouagan.

Les candidats des Partis conservateur, libéral et vert et la candidate du Bloc Québécois étaient à l’hôtel le Manoir de Baie-Comeau mercredi midi pour un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce de la Manicouagan.

Ils devaient y présenter les engagements en matière d’économie et de développement durable de leurs partis en vue du scrutin du 21 octobre et répondre aux questions du public. Mais, pendant quelques échanges, certains candidats n’ont pas hésité à envoyer des flèches à leurs adversaires.

Le candidat conservateur François Corriveau a particulièrement retenu l’attention dans ses attaques. En réponse à la question que comptez-vous faire pour que la Côte-Nord ne soit plus oubliée dans les plans de développement économique? , M. Corriveau s’est emporté contre les autres partis et ceux qui les représentent dans la région dans un discours de plus de cinq minutes.

Je suis un gestionnaire, je ne suis pas un professeur de philosophie, je ne suis pas un professeur de poésie, je ne suis pas un environnementaliste, même si ma fille qui est [au sein d’un programme en] environnement et me dit "papa votre plan en environnement a de l’allure" et qu’elle est fière de dire que son plan a de l’allure, à son père, en environnement. François Corriveau, candidat du Parti conservateur dans Manicouagan

M. Corriveau a également fait une blague sur la couleur des habits de la candidate bloquiste, Marilène Gill, disant qu’elle était probablement habillée en noir parce qu’elle était en deuil , faisant ainsi référence à la mort de son parti.

Cette plaisanterie, ainsi que plusieurs autres répliques de son discours, ont causé des rires dans la foule.

Les organisateurs de l’évènement n’ont pas arrêté M. Corriveau dans son allocution, même s'il dépassait le temps de parole. Ils n'ont pas permis aux candidats de répondre aux attaques du candidat conservateur.

Immigration et taxation des géants du web

Chaque candidat avait dix minutes pour exposer la plateforme de son parti en matière d’économie au tout début de la rencontre.

Le représentant du Parti libéral, Dave Savard, a entre autres promis de s’attaquer aux tarifs de forfaits cellulaires, comme son chef. Justin Trudeau, l’a annoncé plus tôt en septembre. M. Savard a également abordé l’aide aux jeunes entreprises également en promettant une bonification des services-conseils à celles-ci.

Le représentant du Parti vert, Jacques Gélineau, a misé sur la transition verte des entreprises, qui est nécessaire dans un contexte de changements climatique selon son parti, mené par Elizabeth May. Il s’est aussi engagé à munir la Côte-Nord de plus de bornes de recharge pour les voitures électriques.

La députée sortante et candidate du Bloc québécois, Marilène Gill, a plutôt concentré son allocution sur le nationalisme économique que prône son parti et son chef, Yves-François Blanchet. Elle affirme préférer la protection des fleurons québécois au développement. Elle a aussi abordé la question du déséquilibre fiscal, s’engageant à demander au fédéral de redistribuer ses surplus aux provinces sans condition.

François Corriveau a quant à lui promis qu’un gouvernement conservateur sous Andrew Scheer nommerait un ministre des régions québécois pour donner plus de pouvoirs à des circonscriptions éloignées comme Manicouagan sur la Côte-Nord.

Tous les candidats ont proposé des solutions à la pénurie de main-d'œuvre et ont abordé la question de l'immigration économique.

Les candidats ont ensuite pu annoncer davantage de promesses électorales lors de la période de questions du public.

Même si les organisateurs demandaient des réponses longues d’une trentaine de secondes, les candidats ont tous dépassé la limite de temps.