Les entreprises d'Abitibi-Ouest sensibilisées aux réalités des proches aidants

Pour Normand Lagrange, directeur de la MRC d'Abitibi-Ouest, c'est de permettre aux employés de modifier leur horaire ou d'obtenir des congés spéciaux pour aider un proche.

Le proche aidant, s'il n'est pas aidé, va avoir besoin d'aide à un moment donné, donc lui-même peut se mettre à risque d'être malade. Normand Lagrange

Il affirme que plusieurs mesures ont été mises en place pour concilier le travail et la famille. Les proches aidants ont aussi besoin de mesures un peu plus souples.

On est confronté dans un système de santé où c'est important de s'impliquer pour le besoin de nos parents, alors moi je vais avoir 50 ans bientôt, mes parents ont 70 ans, ça va arriver de plus en plus qu'ils auront besoin d'être accompagnés, rassurés , raconte-t-il.

Normand Lagrange partage la présidence de la Semaine nationale des proches aidants avec sa fille de 18 ans, Camille Lagrange. Elle pense que les jeunes de son âge ne connaissent pas bien la définition d'un proche aidant.

Moi-même quand j'ai été invitée à être coprésidente avec mon père, je me suis informée sur le sujet et pour vrai, j'ai lu des articles, j'ai lu des textes et j'avais les larmes aux yeux. C'est vraiment venu me chercher et me toucher. Je regarde autour de moi je me dis qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense , conclut-elle.

La Semaine nationale des proches aidants se déroule du 3 au 10 novembre. D'ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest soulignera le travail d'une entreprise qui supporte ses employés proches aidants lors du prochain Gala Excell'Or.

Aussi, le Regroupement des proches aidants invite la population, le 3 novembre, à la conférence de Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard afin de s'inspirer de leur histoire pour surmonter les épreuves. Josée Boudreault expliquera comment sa famille et elle-même ont rebondi après son accident vasculaire cérébral.