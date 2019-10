Les Fransaskois invités à survivre aux zombies à Moose Jaw

« C’est vraiment un événement rassembleur pour les familles de la région et pour les organismes puisque nous allons avoir plusieurs partenaires qui vont être présents », indique-t-elle.,

Selon elle, la course sera palpitante. On a des zombies qui vont envahir le parc, et le but est de rester vivant. À la fin, les survivants ont droit à une poutine , explique-t-elle en entrevue à l'émission Point du jour.

Nouvelle directrice

Corinne Dourlent occupe la direction de l’ACFMJ depuis le 16 septembre.

En plus de la réalisation des activités périodiques de l’Association, elle veut donner une plus grande visibilité à l’organisme.

J’aimerais faire en sorte que les élus locaux et la région sachent qu’on est là et qu’on est là pour tous les francophones , déclare-t-elle.

Corinne Dourlent a étudié les sciences infirmières. Elle est nouvellement arrivée en Saskatchewan, mais a une grande expérience de vie avec des communautés francophones diverses.

Née en Polynésie française, elle a vécu durant son enfance et son adolescence en Côte-d’Ivoire et au Tchad. Puis, elle a habité en France, où elle a fait ses études. Elle a d’abord vécu au Québec avant de s’installer en Saskatchewan.