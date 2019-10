La Tribune et La Voix de l'Est se réjouissent de l'aide de Québec

Le directeur général des quotidiens La Tribune, à Sherbrooke, et La Voix de l'Est, à Granby, se réjouit de l'aide d'une cinquantaine de millions de dollars par année annoncée par Québec pour aider les médias écrits et numériques.

Le plan d'urgence aux médias, dévoilé par la CAQ mercredi après-midi, comprend entre autres un crédit d'impôt de 35 % pour les salaires des journalistes, des chroniqueurs, des photographes et des graphistes.

C'est une très bonne mesure, lance d'emblée Maurice Cloutier. C'est une mesure qui est à la hauteur de nos attentes et on aimerait que le gouvernement fédéral bonifie l'offre qu'il a déjà déposée. Le gouvernement fédéral a une offre de crédit d'impôt à 25% avec un plafond salarial de 55 000$ uniquement pour les journalistes. À la Commission sur l'avenir des médias, on avait mentionné qu'on souhaitait que ce crédit d'impôt soit plus généreux et plus large, parce les photographes font aussi partie intégrante du contenu sur toutes les plateformes.

Maurice Cloutier, directeur général des quotidiens La Tribune et La Voix de l'Est. Photo : Radio-Canada

Le ministère des Finances évalue que 200 médias, à l'exclusion des agences de presse, sont admissibles à ce crédit d'impôt, pour un total de 1200 employés. Des millions seront aussi alloués à l'adaptation au numérique, une aide nécessaire selon Maurice Cloutier.

On a des gens qui sont spécialisés qui travaillent là-dedans. On développe des logiciels, des programmes, des plateformes, donc ces gens-là qui sont actifs chez nous, chez Groupe Capitales Médias et à La Tribune, pour faire du développement numérique, vont voir leur salaire être absorbé en partie par le gouvernement québécois pour aider à notre transition numérique , explique le directeur général de La Tribune et de La Voix de l'Est.

Le gouvernement du Québec allégera aussi la contribution des entreprises de presse pour le recyclage.