Un tunnel installé par immersion pour remplacer le tunnel Massey

Des six choix à l'étude pour le nouveau lien entre Delta et Richmond, c'est un tunnel installé par immersion à huit voies qui a été retenu. Deux des voies seront réservées au transport au commun.

Un groupe de travail de Metro Vancouver a recommandé ce scénario au gouvernement provincial mercredi après-midi.

Le district régional devra approuver cette recommandation lors d’un vote le 27 novembre prochain. Elle sera ensuite envoyée au ministère provincial des Transports.

Jonathan Côté, maire de New Westminster, a aussi demandé que la province propose un plan pour améliorer le transport en commun le long de la route 99. Il espère ainsi que le service plus rapide et fiable.

De leur côté, les maires souhaitent aller de l’avant rapidement. La province affirme avoir entendu les intervenants concernés par ce projet de remplacement, et veut également avancer rapidement dans ce dossier.

Le gouvernement n’a pas voulu préciser les coûts du remplacement du tunnel Massey. Il estime que l'évaluation environnementale et la construction pourraient prendre jusqu'à 8 ans.

Inauguré en 1959, le tunnel George-Massey compte quatre voies. Il ne satisfait pas aux normes sismiques actuelles.

Plusieurs scénarios

En juillet, une équipe représentant le gouvernement provincial a présenté au groupe de travail du Grand Vancouver 6 options pour remplacer le tunnel entre Delta et Richmond.

Toutes les options comprennent la construction d’une nouvelle infrastructure :

Tunnel creusé de 8 voies, dont certaines multi-usages

Tunnel immergé de 8 voies, dont certaines multi-usages

Pont de 8 voies, dont certaines multi-usages

Tunnel creusé de 6 voies avec l’utilisation de l’actuel tunnel pour 2 voies réservées au transport en commun

Tunnel immergé de 6 voies avec l’utilisation de l’actuel tunnel pour 2 voies réservées au transport en commun

Pont de 6 voies avec l’utilisation de l’actuel tunnel pour 2 voies réservées au transport en commun

TransLink avait signifié ne pas vouloir utiliser le tunnel existant pour le transport en commun.

Immersion ou forage La construction d'un tunnel par immersion consiste à construire l’infrastructure pour ensuite la déposer sur le lit du fleuve. À l’inverse, un tunnel creusé exige de forer le sol et d'ensuite fortifier les murs du passage.

Un projet retardé

Le gouvernement de John Horgan a suspendu le projet en 2017 pour en mener une révision indépendante et ce dernier ne faisait pas partie du plan d’immobilisation du premier budget néo-démocrate.

En mars 2018, un rapport déposé devant le conseil municipal de Delta suggérait que le projet de pont pour remplacer le tunnel Massey serait moins cher que prévu. Le projet de pont a soulevé les passions des habitants de la région certains étant pour et d'autres contre.

Le gouvernement provincial dit travailler de concert avec les maires du Grand Vancouver, TransLink et les Premières Nations.

Avec les informations de Timothé Matte-Bergeron et de Justin McElroy