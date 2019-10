Premier débat des chefs en français : notre couverture en direct

C’est ce soir qu’a lieu le premier débat en français de cette campagne électorale, opposant Justin Trudeau (Parti libéral), Andrew Scheer (Parti conservateur), Jagmeet Singh (Nouveau Parti démocratique) et Yves-François Blanchet (Bloc québécois).

Nos journalistes rendront compte des échanges tout au long de la soirée. Le débat débute à 20 h, heure avancée de l'Est.

Pour voir notre couverture en direct sur votre appareil Android, cliquez ici. (Nouvelle fenêtre)

Le Face-à-face 2019, présenté par le réseau TVA, est aussi l’occasion pour les chefs libéral et bloquiste de prendre part à leur première joute oratoire de cette course électorale, qui en est à son 22e jour. Les chefs conservateur et néo-démocrate s'étaient déjà affrontés à l'occasion du débat organisé par le magazine Maclean's.

Le débat porte sur trois groupes de thèmes : économie et environnement, gouvernance et le Québec dans le Canada, ainsi qu’immigration et politiques sociales.

Un compte rendu complet sera offert sur cette page.