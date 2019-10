Une nouvelle école francophone se fait toujours attendre sur la péninsule d’Halifax

Mais de l’autre côté du havre, sur la péninsule d’Halifax, des besoins se font toujours sentir et les parents aimeraient que leurs voix soient entendues avant la prise de décisions les touchant.

Selon Caroline Arsenault, présidente de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, la nouvelle école qui ouvrira à Dartmouth viendra incontestablement soulager le surpeuplement des écoles de langue française des environs, soit l’École Bois-Joli et l’École du Carrefour à Dartmouth et l’École des Beaux-Marais à Porters Lake.

Ça aura un effet domino, donc on peut déplacer des enfants d'une école à l'autre , dit-elle.

Caroline Arsenault, présidente de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Mais une nouvelle école du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) sur la péninsule d’Halifax est toujours nécessaire, et elle se fait attendre. Il y a plus d’un an que le ministère de l’Éducation a promis la construction d’un nouveau bâtiment.

L’annonce d’une nouvelle école à Dartmouth a donc causé un certain étonnement.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse annonce 28,5 millions de dollars pour acheter et rénover la Newbridge Academy, une école privée qui a récemment fermé ses portes à Dartmouth. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Le CSAP détermine ses priorités en matière d'infrastructures, et puis les parents ont beaucoup de préoccupations dans plusieurs sites. Ce qu'on aimerait, c'est que les parents soient plus impliqués dans la détermination de ces priorités , dit Caroline Arsenault.

En attendant, une école primaire temporaire, l'École Mer et Monde, a été aménagée dans un édifice loué pour trois ans. C’est une deuxième année scolaire qui vient de s’y amorcer.

Mais il faut trouver un nouvel emplacement pour l'école permanente, qui devra accueillir des élèves de la maternelle à la 12e année.

L'entrée principale de l'école francophone Mer et Monde à Halifax. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Caroline Arsenault s'inquiète de la difficulté à trouver avant l’échéance du bail de trois ans de l’École Mer et Monde un lieu qui répondra aux critères.

Le ministre de l'Éducation Zach Churchill assure pourtant que l'annonce d’une nouvelle école à Dartmouth ne met pas en péril ce qui a été promis aux parents francophones de la péninsule.

Les parents peuvent être assurés que cela demeure l’une de nos priorités absolues, et que nous construirons une école , a-t-il dit.

Le financement pour cette école a déjà été prévu, affirme le ministre.

D’après le reportage de Kassandra Nadeau