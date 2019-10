Les candidats dans l’ombre des élections

En l’espace de quelques semaines, le quotidien de Brad MacDonald et de Rhys Williams a complètement changé. Ils jonglent avec le travail à temps plein et une campagne électorale.

Durant la journée, Brad vend des voitures. Le soir, il fait du porte-à-porte. Il est le candidat du Parti pour la protection des animaux du Canada dans la circonscription de Moncton-Riverview-Dieppe au Nouveau-Brunswick. Il affronte Rhys Williams, qui lui, se présente sous la bannière du Parti de l’héritage chrétien du Canada.

Brad MacDonald se présente pour la première fois comme candidat du Parti pour la Protection des Animaux. Photo : Radio-Canada / Guy R. LeBlanc

Bien entendu, les noms de leurs formations politiques révèlent leurs priorités. Pourtant, selon les candidats, leurs plateformes électorales gagneraient à être davantage connues.

Les gens pensent souvent que nos efforts ne se concentrent que sur les animaux, alors qu’on a des propositions sur plusieurs enjeux et qu’on est peut-être le parti le plus progressiste au pays. On s’intéresse aussi à l’environnement , explique Brad MacDonald.

À l’opposé du spectre politique, Rhys Williams parle d’une plateforme pro-vie, pro-famille, pro-liberté d’expression et pro-santé fiscale, décrit-il. Notre parti est le seul à inclure toutes ces idées dans sa plateforme.

Rhys Williams se présente pour la première fois comme candidat pour le Parti de l'Héritage Chrétien. Photo : Radio-Canada / Guy R. LeBlanc

Si parfois ces candidats se butent à des portes fermées, ils sont aussi bien souvent confrontés à une totale méconnaissance de la part des électeurs qu’ils approchent.

La plupart des gens ne savent pas qu’on existe , confie Rhys Williams, candidat pour le Parti de l’héritage chrétien. Le défi ne le rebute pas pour autant. Rhys Williams se réconforte; ses idées lui permettent de se démarquer des autres candidats.

On attire l’attention parce que nos propositions sont uniques. Rhys Williams, candidat Moncton-Riverview-Dieppe

Une dure réalité à laquelle est également confronté le candidat du Parti pour la protection des animaux. Cette méconnaissance du public est tout à fait normale et justifiée, selon le politologue Roger Ouellette.

Roger Ouellette est politologue à l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Guy R. LeBlanc

Ce sont des partis [les tiers partis] qui vont présenter de temps à autre quelques candidats qui sont laissés à eux-mêmes. Ils n’ont pas de ressources financières. Ils n’ont pas les moyens de faire une réelle campagne électorale.

Ils n’auront que très peu de votes le jour de l’élection. Roger Ouellette, politologue

Si leurs chances d’être élues sont si minces, pourquoi alors se présenter?

Je ne me présente pas pour perdre, mais je suis réaliste. Il y a un vide au parlement. Les animaux, les personnes les plus vulnérables de notre société, n’ont pas de voix. Je sens l’obligation morale de me présenter comme candidat pour eux et leur donner la voix qu’ils méritent , défend avec vigueur Brad MacDonald.

Même son de cloche pour Rhys. Conscient des obstacles auxquels il fait face, il voulait tout de même sauter dans l’arène et tenter sa chance.

Ce sont des idées auxquelles je crois profondément. Je crois qu’il devrait y avoir un candidat pro-vie, pro-famille et pro-liberté d’expression dans toutes les circonscriptions du pays. Je tenais à faire ma contribution.

Le candidat du Parti de l'héritage chrétien reste optimiste : Je vais faire tout mon possible pour que mon message soit entendu.

Pour des raisons écologiques, Brad MacDonald n’a aucune pancarte électorale. Il mise sur le porte-à-porte, sur sa participation aux débats et aux événements ainsi que sur sa présence active sur les réseaux sociaux pour se faire connaître des électeurs.

Diversifier les points de vue, parler des enjeux négligés ou absents des plateformes des partis traditionnels ou encore par conviction, les motifs sont nombreux et uniques à chaque candidat.

Tiers partis, diverses idées

Certains tiers partis priorisent un enjeu particulier parfois marginal, pour se faire connaître. Le Parti de la protection des animaux ou encore le Parti marijuana qui milite pour la légalisation du cannabis en sont des exemples.

D’autres misent sur des propositions loufoques ou irréalistes pour faire un pied de nez à la classe politique.

Sur la plateforme du Parti rhinocéros, on peut lire: Pour stimuler l’économie, un gouvernement rhinocéros changera les 25 sous en 30 sous. De cette façon, les contribuables verront leurs revenus augmenter de 16 % ! . Un peu plus loin, le parti propose de nationaliser le bacon.

Cette stratégie vise à souligner l’absurdité de la politique et des partis traditionnels, explique le politologue Roger Ouellette. Ils se disent : les partis traditionnels font des belles promesses et souvent ne les tiennent pas. Donc, nous Parti rhinocéros, on est comme les partis traditionnels et on peut faire des promesses farfelues.

Situation financière pécuniaire, peu de candidats et de visibilité, les percées de ces tiers partis sur la carte électorale sont infimes, voire inexistantes. D’après M. Ouellette, ces partis sont voués à disparaître. Ils ne font tout simplement pas le poids.