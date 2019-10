Étudier en enseignement tout en travaillant dans les écoles, le pari payant de la CSLA

Effectuer un retour sur les bancs d'école peut être difficile lorsqu'on a besoin d'un travail à temps plein rémunéré. Dans un contexte de pénurie d'enseignants, la Commission scolaire du Lac-Abitibi offre la possibilité aux étudiants de suivre une formation et de travailler en même temps dans ses écoles.

Une formule gagnant-gagnant pour permettre de combler le manque de suppléants dans les établissements scolaires et donner un coup de pouce aux personnes qui veulent réorienter leur carrière.

Pascale Aucoin pourra finalement devenir enseignante comme elle en rêvait. Je n'ai plus 20 ans, je ne vis plus chez ma mère et mon père, j'ai des obligations financières qui sont tout à fait différentes des jeunes de 20 ans qui arrivent du cégep , dit-elle.

C'est vraiment un cadeau du ciel, j'ai vraiment cru que c'était un miracle. Pascale Aucoin, étudiante

Elle fait partie des 23 étudiantes inscrites au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire à temps partiel. Parmi elles, huit personnes sont à l'emploi de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, comme Pascale Aucoin.

Je n'aurai pas besoin d'avoir un autre travail en même temps. Je n'aurai pas besoin de faire des heures supplémentaires ou faire des heures de nuit. Je vais pouvoir complètement me consacrer à ma nouvelle carrière et à ma formation dans cette carrière-là justement , se réjouit Pascale Aucoin.

La nouvelle formule lui permet d'avoir un contrat pour enseigner les mathématiques à la Polyno de La Sarre. Elle complète aussi son horaire avec des heures de suppléance. Ça nous permet, je pense, de cheminer plus rapidement , remarque-t-elle.

Opportunité inespérée pour les étudiants

Et en même temps, ça répond à un besoin criant au niveau de la commission scolaire du besoin en enseignement , indique Gilbert Barrette, président de la Commission scolaire du Lac-Abitibi.

Gilbert Barrette, président de la Commission scolaire du Lac-Abitibi Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Il ajoute que la formule et le métier doivent correspondre aux goûts des étudiants. En enseignement, vous devez être de bonne humeur tous les matins, vous devez être en forme tous les matins parce que les enfants arrivent en besoin et on doit répondre à ces besoins-là aussi , termine-t-il.

Le projet développé avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue combine une formation à distance et en classe.

[Parmi les étudiants], il y a des gens qu'on connaissait déjà, ils font de la suppléance depuis plusieurs années. Même s'ils n'ont pas de qualifications ils sont excellents, ils sont reconnus par la direction d'école. Ces gens-là sont probablement déjà à contrat avec nous. Il y a d'autres personnes qui sont des employés de la commission scolaire, qui ont un emploi, mais qui souhaitent enseigner , souligne Isabelle Godbout, directrice générale à la Commission scolaire du Lac-Abitibi.

Isabelle Godbout, directrice générale de la Commission scolaire du Lac-Abitibi Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Par exemple, quelqu'un qui travaille en service de garde ou éducatrice spécialisée qui ont pour toutes sortes de raisons, dû effectuer de la suppléance dans le cadre de leur travail. Des fois quand il manque de profs, on va utiliser des ressources à l'interne [...] et ils ont aimé ça , explique-t-elle.

Isabelle Godbout souhaite créer de l'engouement dans d'autres commissions scolaires pour combler le manque de main-d'oeuvre.