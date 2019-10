Ce robot peut préparer 300 pizzas par heure

La première plateforme d’assemblage automatisé de pizza au monde a été dévoilée cette semaine par Picnic, une jeune entreprise basée à Seattle. Elle a la capacité de préparer 300 pizzas de 12 pouces ou 180 pizzas de 18 pouces par heure et se sert de l’intelligence artificielle pour évaluer les dimensions et l’emplacement de la pâte.

Il suffit d’avoir une personne qui place une pâte de pizza sur le convoyeur et le robot s’occupe du reste. Il asperge d’abord la surface de sauce tomate avant de la couvrir de fromage et d’autres garnitures à partir de différents modules. Ces derniers sont personnalisables et les réglages du robot peuvent être modifiés à partir d’une tablette intégrée, qui reçoit aussi automatiquement les commandes.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Vue d'ensemble du robot. Il est possible d'y ajouter davantage de modules pour avoir davantage de garnitures. Photo : Picnic

Picnic estime qu’il sera utile dans des cuisines à haut volume, telles que celles qui se trouvent dans des stades sportifs ou dans des restaurants dont le modèle d’affaires est axé sur la livraison.

Le processus d’assemblage de nourriture est fastidieux et demande beaucoup de main-d’œuvre, dit le président-directeur général de Picnic, Clayton Wood, en entrevue au Seattle Times. Il est aussi difficile de garder du personnel qui peut faire un produit avec une qualité consistante.

Le robot est toujours au stade du prototype, mais deux clients le mettent déjà à l’essai. Le premier est le T-Mobile Park, le stade des Mariners, l’équipe de baseball professionnel à Seattle. Le second est la pizzeria Zaucer, à Washington.

Picnic peut aider notre personnel à travailler de manière plus efficace et pourrait doubler ou tripler leur charge de service à la clientèle sans affecter négativement leur flux de travail. Nos employés et employées sentent que ça les aidera à traverser les moments plus difficiles , a expliqué le cofondateur de Zaucer en entrevue au Seattle Times.

Le système peut être loué pour des frais mensuels non spécifiés qui incluent l’installation et la maintenance.

Picnic souhaite commercialiser la version finale du robot de pizza dans la prochaine année avant de se lancer dans l’assemblage automatisé de salades et de mets mexicains.