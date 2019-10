Consommation de viande rouge : le grand flou

Les études se contredisent sur la consommation de viande rouge et de charcuterie. Cette semaine, des chercheurs ont publié un article remettant en cause les études classant la viande rouge comme cancérogène probable dans la revue Annals of Internal Medicine, du American College of Physicians. Des Vancouvérois réagissent à la nouvelle.

Pour Jérôme Dudicourt, gérant de Oyama Sausage sur le marché Granville, tout est une question de qualité, mais aussi de bons produits.

On fait beaucoup de recherche pour trouver les meilleurs producteurs de viande locale. Jérôme Dudicourt, gérant, Oyama Sausage

Trouver les meilleures viandes et les meilleurs fermiers, telles sont les préoccupations de M. Dudicourt. Il tient à ce que ses produits faits à l’ancienne respectent ses valeurs, soit des aliments produits sans OGMOrganisme Génétiquement Modifié , sans utiliser de pesticides et sans hormones.

C’est d’ailleurs pour cette raison que Zoe Robinson, fidèle cliente d’Oyama Sausage, continue d’acheter ses produits chez le charcutier. Allergique au gluten, aux produits laitiers et à la gélatine, elle a cherché longtemps un producteur qui pouvait répondre à ses attentes.

Zoe Robinson est une fidèle cliente de Oyama Sausage. Photo : Radio-Canada / Hélène Bardeau

Les gens doivent mieux se renseigner sur ce qu’ils mangent au quotidien. Il faut faire attention aux étiquettes. Zoe Robinson, cliente, Oyama Sausage

Malgré les ombres jetées par les différentes études sur les risques de consommation de viande et de charcuterie au fil des années, l’habitué du marché Granville n’a jamais vu sa clientèle diminuer en 20 ans.

Toutefois, Jérôme Dudicourt tient à faire la différence entre la production dite artisanale et les viandes transformées produites de manière industrielle. Vous ne savez pas trop ce que vous allez trouver dans votre viande [produite de manière industrielle] , admet-il.

La dernière analyse publiée par l’American College of Physicians dans la revue Annals of Internal Medicine indique qu’il n’est pas nécessaire de modifier les habitudes de consommation actuelles et recommande de manger en moyenne trois à quatre portions de viande et de trois à quatre portions de charcuterie par semaine pour les adultes.

Avec modération

Lui-même amateur de charcuterie et de viande rouge, le gérant d’Oyama Sausage ne recommande pas une consommation quotidienne de ce type de produits. C’est comme tout, il faut être raisonnable et en manger avec modération , dit-il.

Jérôme Dudicourt, gérant de Oyama Sausage, croit que pour la consommation de viande comme pour le reste la modération est de mise. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Un avis que partage Caroline Dailly, nutritionniste holistique. On peut tout à fait consommer de la viande rouge, de la charcuterie, si c’est quelque chose qu’on aime, mais il faut vraiment choisir des produits de bonne qualité et faits de manière artisanale , explique-t-elle.

Caroline Dailly est cependant plus nuancée vis-à-vis de cette nouvelle étude et tient à rappeler que la viande rouge est dite grasse et qu’une consommation trop importante de gras augmente les risques de problème de santé.

La viande rouge comprend des gras saturés qui peuvent avoir des conséquences sur notre système sanguin et notre coeur. Caroline Dailly, nutritionniste holistique