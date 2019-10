Une hausse des frais de stationnement à prévoir à Ottawa

Alors que le coût horaire maximal pour se stationner dans la rue à Ottawa est présentement fixé à 3 dollars de l'heure, il pourrait augmenter à 3,50 dollars à partir 1er janvier 2020.

On doit assurer un niveau compétitif avec le transport en commun, mais aussi pas assez haut pour être un fardeau à tout le monde qui doit utiliser [son] auto , justifie le président du Comité des Transports, Stephen Blais.

Ce taux pourrait par la suite augmenter à 4 dollars en fonction de l'achalandage dans les différents secteurs d'Ottawa.

C'est beaucoup trop cher. Quand on passe toute la journée sur le marché à Ottawa, c'est excessif. Moi j'en connais beaucoup qui ne viennent pas ici à cause du problème de stationnement , déplore Nathalie Boerez, une cliente qui fréquente régulièrement les commerces du marché By.

Le Comité affirme que ce changement permettra d'appuyer les entreprises et les institutions en assurant la disponibilité des places de stationnement de courte durée en plus de faire la promotion du tourisme, une conclusion qui est loin de faire l'unanimité.

Ottawa nous supprime de plus en plus nos places de stationnement pour nos clients et en plus, ils augmentent le prix des stationnements. On va avoir de moins en moins de monde , craint Ian Leguennec, le directeur général du Moulin de Provence.

Une petite minorité de citoyens se montre plus optimiste et appuie les élus municipaux. C'est une bonne idée, il faut décourager les gens de venir au centre-ville en auto , estime Paul Quenneville, un résident d'Orléans qui emprunte le réseau d'OC Transpo pour se déplacer.

Une partie des surplus engendrés par l'augmentation des tarifs de stationnement sera utilisée pour renforcer la sécurité sur les routes en ajoutant des radars photo et des caméras aux feux de circulation, par exemple.

Plus cher dans plus de rues

Du même coup, le Comité des transports suggère également, dans sa stratégie de gestion du stationnement, qu'il y ait plus de rues où il faudra payer pour se stationner sur le territoire de la Ville.

L'administration municipale devrait faire ses recommandations pour déterminer à quels endroits le stationnement de rue deviendra payant à la fin de 2020 ou au début de 2021.

Le conseil municipal devra décider, la semaine prochaine, s'il adopte ou non cette nouvelle stratégie de gestion du stationnement.

Avec les informations de Josée Guérin et Stéphane Leclerc