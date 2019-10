L'influence de Moncton et de Baie-Sainte-Anne sur Claude Julien

Lors de son passage à Bathurst, dans le cadre de Hockeyville, nous avons montré à Claude Julien un extrait d'un reportage tourné en décembre 1991, alors qu'il portait les couleurs des Hawks de Moncton, le club-école des Jets de Winnipeg.

Ça me fait rappeler que, déjà, j'avais des cheveux sur le dessus de la tête, dit Julien en riant. Ça me rappelle de bons souvenirs.

À cette époque, au crépuscule de sa carrière, l'entraîneur-chef de l'époque, Dave Farrish, lui confiait la tâche de grand frère.

Souvent, on me jumelait avec un jeune défenseur. Puis, à ce moment-là, aussi, on n’avait pas plus qu'un entraîneur. Alors, c'était important pour les vétérans de l'aider.

Claude Julien, sur son rôle dans la Ligue américaine