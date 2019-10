Voici le laboratoire qui teste les matériaux pour la chaussée

Au laboratoire des chaussées du ministère des Transports du Québec ( MTQministère des Transports du Québec ), l’équipe traite tous les matériaux qui entrent dans la composition du revêtement des routes du Québec.

On a le revêtement comme tel, ce qu’on appelle l’enrobée bitumineux. Il y a aussi le béton de ciment, le sol et la métallurgie. On s’occupe aussi du marquage et de la chimie des bitumes , explique le directeur des matériaux des infrastructures, Michel Paradis.

L’équipe effectue de nombreux tests pour s’assurer de la durabilité des mélanges d’asphalte pour la chaussée. Le directeur indique qu’ils proposent aux entrepreneurs un mélange bitumineux plus flexible pour les autoroutes, et un autre mélange plus stable pour les rues moins passantes.

Chimiste au laboratoire, Frédéric Boily ajoute que son équipe travaille aussi sur la peinture pour faire les lignes jaunes et blanches sur les routes. Il soutient que l’hiver joue un rôle important sur la durabilité de ces lignes.

On fait tout pour augmenter la présence des lignes au printemps, dit-il, on va parfois utiliser des techniques d’incrustation du marquage, ça augmente la durée de vie, année après année. En ce moment, 90 % des lignes jaunes au Québec sont présentes à 50 % lorsque le printemps arrive.

Le laboratoire des chaussées estime avoir 30 000 km de route à couvrir et 90 000 km de lignes à entretenir.

De quoi l’asphalte est-il fait?

Michel Paradis mentionne que c’est l’enrobé bitumineux qui est le matériau utilisé à 97 % sur les routes du Québec. Le 3 % qui reste est du béton-ciment, comme c’est le cas pour les travaux de réfection d’un segment de l’autoroute Henri-IV à Québec.

L’enrobé bitumineux est composé à 95 % de roches et de cailloux et à 5 % de bitume. C’est la matière qui fait la cohésion, qui donne la couleur noire , explique-t-il.

Il souligne que le MTQministère des Transports du Québec a déjà essayé d’utiliser une matière végétale pour remplacer le bitume, mais que pour le moment, c’est trop dispendieux.

Par contre, l’équipe propose des mélanges d’enrobé bitumineux qui proviennent le plus possible de matière recyclée. Michel Paradis précise que le bardeau de toiture peut être utilisé pour les mélanges. Mais [le recyclage] ne doit pas nuire à la durabilité de la route.

L'équipe du laboratoire des chaussées du MTQ dit qu'elle s'occupe du 31 000 km de route. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Michel Paradis admet qu’il se fait souvent poser des questions sur l’état des routes au Québec. Il répond que le mélange d'asphalte proposé par le laboratoire peut être très performant, mais que ce n’est pas la seule étape importante. La mise en oeuvre de la pose de l’enrobée est essentielle , soutient-il.

Ici, on essaie de développer le meilleur mélange possible pour une durée allongée de la chaussée. Michel Paradis, directeur au laboratoire des chaussées du MTQ

Il croit que son industrie fait face à une rareté de main-d’oeuvre et il espère que les futures cohortes de techniciens en ingénierie civile s’intéresseront au travail du laboratoire.

Avec les informations de Mireille Roberge