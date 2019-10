Toujours un médecin à trouver à Coaticook pour l'an prochain

L'embauche récente de trois nouveaux médecins ne suffira pas à combler le nombre de patients qui pourraient se retrouver orphelins à compter de l'an prochain, explique le médecin Maxime Perreault.

On a deux postes de médecin qui sont confirmés pour 2020, donc on aura des candidats à choisir pour ces postes-là éventuellement, mais on sait que ce ne sera pas suffisant pour transférer les patients , estime Dr Perreault.

Notre premier départ à la retraite est prévu en juin et trois autres vont suivre, donc si on regarde juste les chiffres de patients qu'il nous reste à transférer, ça nous prend littéralement un nouveau médecin de plus l'an prochain , résume-t-il.

Plus de 8000 personnes ont par ailleurs signé la pétition pour demander l'ajout de médecins à la clinique médicale de Coaticook.

La pétition circulait depuis le mois de mai et a été transmise récemment à la députée caquiste de Saintt-François, Geneviève Hébert, qui devrait la déposer à l'Assemblée nationale prochainement.

L'instigatrice, Claude Laurence, espère que la pétition fera bouger les choses, car elle estime elle aussi que l'arrivée de deux médecins en août et d'un autre en novembre ne sera pas suffisante pour combler le départ à la retraite de quatre médecins d'ici 2021.