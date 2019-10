Un nouveau projet d’énergie marémotrice dans la baie de Fundy

Deux entreprises unissent leurs efforts en Nouvelle-Écosse et comptent sur une nouvelle technologie pour transformer en électricité les puissantes marées de la baie de Fundy.

La coentreprise formée de Sustainable Marine Energy et Minas Tidal LP veut produire jusqu’à neuf mégawatts d’énergie marémotrice en utilisant des turbines posées sur des plateformes flottantes, plutôt que sur le fond marin.

La Nouvelle-Écosse cherche depuis des années à développer le potentiel énergétique des puissantes marées de la baie de Fundy, qui sont les plus hautes du monde, et où la différence entre la marée haute et la marée basse peut atteindre 16 mètres.

Le projet de production d’énergie marémotrice dans la baie de Fundy est au point mort depuis 2018, après l’échec de la coentreprise Cape Shard Tidal Venture, qui était formée de la compagnie néo-écossaise Emera et de la société irlandaise OpenHydro.

Emera, la société mère du distributeur d’électricité provincial Nova Scotia Power, n’avait eu d’autre choix que de se retirer du projet après la mise en liquidation judiciaire de son partenaire OpenHydro.

Cette hydrolienne qui se trouve au fond du bassin des Mines ne produit plus d'électricité. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

L’hydrolienne sur laquelle Cape Shard Tidal Venture comptait pour la production d’électricité repose toujours au fond du bassin des Mines. Elle ne tourne pas et il n'a aucun impact sur l’environnement ou la faune marine. Nous cherchons activement une solution dans le secteur privé pour retirer la turbine , indique cette semaine Derek Mombourquette, le ministre de l’Énergie et des Mines. Des promoteurs, assure-t-il, ont manifesté de l’intérêt.

Plateformes flottantes

Les ratés de Cape Shard Tidal Venture serviront de leçon aux nouveaux entrepreneurs, affirme Jason Hayman, le directeur de Sustainable Marine Energy.

Sa compagnie, dit-il, a testé avec succès à Grand Passage en Nouvelle-Écosse, ainsi qu’en Écosse, sa technologie de plateforme flottante.

Le partenariat espère installer une première plateforme dans la baie de Fundy en 2020, et en avoir trois au total. Selon M. Hayman, ces hydroliennes seront moins coûteuses et moins difficiles à entretenir que celles posées sous l’eau. Il affirme aussi qu’elles posent moins de risque à la faune marine, qui peut les éviter plus facilement.

Une turbine (transportée sur ce bateau peint en rouge) est installée sur la plateforme flottante (en blanc et jaune). L'hélice sera ensuite abaissée sous la surface de l'eau. Photo : Sustainable Marine Energy

Selon le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Sustainable Marine Energy (SME) s’est vu octroyer un permis pour produire de l’électricité dans la baie de Fundy et la vendre pour 53 cents le kilowattheure au distributeur d’électricité provincial Nova Scotia Power.

Jason Hayman n’a pas dévoilé le coût de ce projet d’une durée de 15 ans, dont la première étape est financée par le groupe reconcept, basé à Hambourg en Allemagne.

D’après le reportage d’Emma Davie, CBC