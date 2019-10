Du répit pour les jeunes familles de Sept-Îles

Catherine Belval et son petit Renaud profitent du nouveau service.

Dans le cadre du projet-pilote Relevailles, une assistante périnatale vient donner un coup de main.

Ce service d’accompagnement pour les nouvelles familles de Sept-Îles enlève beaucoup de pression sur [mes] épaules , confie Catherine Belval.

Quand c’est ton premier enfant, tu te mets beaucoup de pression pour le ménage, le lavage. Surtout que moi, je n’ai pas de famille ici, mes amies ont recommencé à travailler, les vacances sont terminées , explique la jeune maman.

Le nom du programme tire son nom de l’ancienne pratique des relevailles.

Les relevailles en fait, c’est un vieux mot qu’on entendait dans l’ancien temps. C’est les mamans, les grands-mamans, les tantes, des membres de la famille qui allaient aider la maman qui venait d’accoucher à se relever, à reprendre le dessus, à reprendre des forces, à aller cuisiner, faire du ménage, s’occuper du bébé, etc. , explique Rachel Gagnon, coordonnatrice du programme.

Rachel Gagnon, coordonnatrice au regroupement Ensemble pour un bon départ. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Une aide précieuse

Infirmière de profession, Véronique Lavoie aide gratuitement les familles sur le territoire de Sept-Îles qui ont un enfant de moins de 12 mois. Elle peut les aider jusqu’à 3 heures par semaine.

Véronique Lavoie, assistante périnatale Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Si une maman est très fatiguée, je peux m’occuper des enfants pendant qu’elle va se reposer un petit peu ou juste prendre une douche chaude toute seule ça peut faire du bien. Je fais des légères tâches ménagères. Plier du linge, laver de la vaisselle. Des choses que t’as pas le temps des fois… moi je peux le faire , dit Mme Lavoie.

Elle explique pouvoir aussi être une oreille attentive pour les nouvelles mères.

Des fois, ça peut être long une journée complète. Ton conjoint est retourné travailler, ben moi je suis là. Véronique Lavoie, assistante périnatale

Catherine Belval apprécie le fait que l’aide soit à la fois très professionnelle et non envahissante.

On se sent vraiment bien, on se sent en confiance aussi , dit-elle.

Cinq jeunes familles profitent déjà du service Relevailles et une autre devrait s'inscrire cette semaine.

À Sept-Îles on sentait le besoin dans les organismes qui sont en lien avec la famille, les enfants de zéro à cinq ans. Là, on est en train de faire des démarches avec le CISSS et la DPJ pour que ces milieux-là promeuvent le service aux familles qui pourraient en avoir besoin , dit-elle.

Le projet-pilote est financé par Avenir d’enfant, un programme subventionné par le gouvernement québécois et la fondation Lucie et André Chagnon, jusqu’en juin 2020. Au mois de juillet, c’est l’envol maison de la famille qui reprendra le projet sous son aile.

Avec les informations de Laurence Royer