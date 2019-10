Guy Caron suggère une exception pour l’agriculture dans les accords internationaux

Il affirme que les accords internationaux signés dans les dernières années, dont l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Union européenne et l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ont créé des brèches dans le système de la gestion de l'offre et se traduisent par des pertes de revenus importants pour les agriculteurs.

Le candidat du NPD, qui tente de se faire réélire le 21 octobre, estime que les compensations qui leur ont été offertes par les Libéraux sont inadéquates.

Les Libéraux et les Conservateurs, constamment à travers les ententes commerciales, [...] ont sacrifié la gestion de l'offre, ont créé des brèches qui forcent maintenant de donner des compensations qui sont inadéquates. Guy Caron, candidat néo-démocrate dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

Il ajoute que l’exception agricole protégerait entre autres la production locale et assurerait la sécurité alimentaire des Canadiens.

Le candidat néo-démocrate et député sortant de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques (archives) Photo : Radio-Canada / Édith Drouin

Le co-propriétaire de la Ferme HRD Duchesne à Saint-Narcisse, Lévi Cimon, subit des pertes d’environ 10 % depuis la signature de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Ça nous fait des pertes de revenus à la fin du mois assez importantes. [...] Et les fournisseurs, eux autres, ils disent : “payez-nous quand même.” Le carburant, les machineries, les vétérinaires, la nourriture aux animaux, c'est toujours plus cher et c'est pour ça qu'à la fin du mois ça devient difficile pour les producteurs , explique-t-il.

Il estime qu’il est important de conserver le système de gestion de l’offre.

Guy Caron souhaite aussi se concerter avec l'Union des producteurs agricoles (UPA) et le député provincial pour mieux accompagner les agriculteurs qui souffrent de détresse psychologique.

La copropriétaire de la ferme HRD Duchesne, Julie Duchesne, dit d’ailleurs être témoin de cette détresse et avoir vécu elle-même des périodes plus difficiles, surtout dans un contexte de pertes de revenus et de pénurie de main-d’œuvre.

Il y a beaucoup d’anxiété, de détresse, de fatigue chronique due à la surcharge de travail. Julie Duchesne, copropriétaire de la ferme HRD Duchesne

Il n'y a, par exemple, qu'une seule travailleuse de rang pour venir en aide aux agriculteurs dans toute la région du Bas-Saint-Laurent.