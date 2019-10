Sécurité routière : des comportements alarmants aux passages pour piétons

Deux experts de la sécurité routière se disent déçus et alarmés par une vidéo réalisée par CBC News, montrant le comportement des passants et automobilistes au croisement de la rue Osborne et de l’Avenue Walker à Winnipeg.

Je suis surpris qu’il n’y ait pas plus de piétons heurtés par des voitures, vu la façon dont ils traversent la route et le manque de patience des automobilistes , déclare Len Eastoe, un ancien agent de la voirie et fondateur de l'entreprise Traffic Ticket Experts.

Je crois fermement que les automobilistes devraient être plus patients, confirme Joe Eko-Davis, qui a été instructeur à l’école Elegance Driving pendant 33 ans. Comme on le voit sur la vidéo, des conducteurs ne s’arrêtent même pas.

En mars, un homme a trouvé la mort en étant heurté par un véhicule, pendant qu’il traversait la rue, au croisement d'Osborne et de Morley, à Winnipeg.

Quelques semaines plus tard, CBC News a réalisé une vidéo du comportement des piétons et des automobilistes, pas très loin du lieu de l'accident. Les images ont été tournées à un passage pour piétons lumineux fréquenté, entre un centre commercial et un Safeway.

Pendant une heure d’enregistrement, le bouton de signalement du passage pour piétons a été appuyé 52 fois et 14 infractions ont été recensées : des voitures qui ne s’arrêtent pas, des passants qui traversent sans s'assurer que la voie est libre, etc.

Une année des plus meurtrières

Depuis le début de l'année, 10 piétons ont été tués sur les routes de Winnipeg. Ce nombre a plus que triplé par rapport à l’année 2018 tout entière.

À l’échelle du Manitoba, la moyenne se situe à 12 piétons tués par année. Il y en a déjà 13 enregistrés depuis janvier.

Cette année pourrait être la plus meurtrière depuis des décennies , alerte la Société d’assurance publique du Manitoba.

Des preuves « alarmantes »

Un moment particulier de la vidéo a alerté Len Eastoe. On y voit un homme s’approcher du passage pour piétons et appuyer sur le bouton, mais deux véhicules continuent d’avancer à toute allure.

« Ces deux-là avaient le temps de s’arrêter, le piéton ne les avait presque même pas vus, il aurait pu en mourir », dit l’ancien agent de la voirie.

Cette personne-là n’aurait pas dû traverser , commente Joe Eko-Davis en regardant un passage de la vidéo montrant une camionnette continuer à avancer, malgré le clignotement du feu du passage pour piétons.

Il ajoute que, plus il regarde les images, plus il est déçu du manque de respect des automobilistes à l’endroit des piétons.

Mais les piétons ont également leur part de responsabilité. Len Eastoe dit avoir été ahuri de voir trois personnes traverser à plusieurs mètres du passage pour piétons en coupant la route aux voitures.

C’est vraiment problématique parce qu’ils partent du principe que les automobilistes les ont vus et qu’ils peuvent traverser comme cela , ajoute-t-il.

Que dit la loi?

Accélérer tout de suite après le passage pour piétons est une infraction commise fréquemment par les automobilistes dans la vidéo de CBC News. Non seulement c’est un acte irresponsable, indique Len Eastoe, mais cela va en l’encontre de la loi.

Il explique que les automobilistes peuvent avancer seulement lorsque le piéton est sur un trottoir. Si un terre-plein central sépare les deux voies, le conducteur peut s’avancer lorsque le passant l’a atteint. Sinon, il doit attendre que le piéton ait complètement traversé la rue.

Selon le guide du conducteur de la Société d’assurance publique du Manitoba, les piétons ont la priorité aux passages pour piétons.

Cela dit, Len Eastoe rappelle que ces derniers doivent rester attentifs lorsqu’ils s’y engagent.

Hésiter avant de traverser, c'est très important. Cela donne quelques secondes aux conducteurs pour réagir de façon appropriée. Len Eastoe, ancien agent de la voirie

CBC News a demandé à la police de Winnipeg et à la Ville d’examiner les vidéos. Ils ont tous deux décliné la proposition.

Nous surveillons les passages pour piétons tous les jours, dit un porte-parole du service de police. Il arrive que nous les ciblons spécifiquement dans le cadre d’un projet.

Il ajoute que la division de la voirie travaille avec l’Association canadienne des automobilistes pour développer des documents éducatifs afin de s’assurer que tout le monde comprend les lois.

Avec les informations d'Ahmar Khan, CBC News