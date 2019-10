Microsoft dévoile une tablette et un téléphone à deux écrans

Le premier, baptisé Surface Neo, représente en quelque sorte la vision de l’avenir pour l’entreprise de Redmond. Il s’agit d’une tablette à deux écrans qui a toutes les fonctionnalités d’un ordinateur portable et qui est dotée d’un clavier amovible qui s’attache à l’écran inférieur.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Une démonstration du Surface Neo. Photo : Microsoft

Neo est polyvalent et fonctionne en mode portrait et paysage. Ses deux écrans peuvent soit présenter le même contenu ou afficher deux fenêtres distinctes côte à côte. Mis ensemble, ils ont une taille diagonale de 13,1 pouces (33 cm).

Les informations présentées sur l’écran où se connecte le clavier sont personnalisables : il peut par exemple y avoir des emojis, le reste d’une page web déjà affichée sur l’écran principal ou un pavé tactile virtuel.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Démonstration du Surface Neo. Photo : Microsoft

Un nouveau système d’exploitation accompagnera ce produit nouveau genre lorsqu’il verra le jour à la fin 2020 : Windows 10X. Celui-ci est conçu spécialement pour les appareils à deux écrans comme Neo, et Microsoft affirme que d’autres fabricants tels que Dell, HP, Asus et Lenovo développeront des produits semblables.

Un nouveau téléphone pliable

Surface Duo est l’autre appareil à deux écrans dévoilé par Microsoft mercredi. Il s’agit du premier téléphone intelligent développé par le géant américain depuis qu’il a fermé sa division mobile en 2017.

Microsoft a pris soin de ne pas qualifier Duo de téléphone, mais plutôt de produit d’une nouvelle catégorie. Toutefois, vu sa taille et sa capacité de faire des appels, il faut appeler un chat un chat.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Surface Duo est un téléphone intelligent polyvalent, mais Microsoft ne veut pas le qualifier de téléphone. Photo : Microsoft

Contrairement au Samsung Galaxy Fold, le Surface Duo a deux écrans distincts, et non un gros écran, une fois déplié. Ils peuvent chacun afficher une application distincte en mode portrait, mais aussi donner accès à de nouvelles fonctionnalités en mode paysage. L’écran inférieur peut par exemple servir exclusivement de clavier ou de manette virtuelle pour des jeux.

L’appareil fonctionne avec le système d’exploitation Android et devrait lui aussi être mis en vente à la fin 2020.

Des AirPods à saveur Microsoft

Tout comme Amazon, Microsoft entend compétitionner Apple avec sa nouvelle paire d’écouteurs boutons sans fil.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les Surface Buds sont compatibles avec les téléphones iOS et Android. Photo : Microsoft

Les Surface Earbuds sont dotés d’une technologie de réduction de bruit et ont des capteurs qui permettent de contrôler le volume, changer de chanson ou prendre un appel. Ils auront aussi des fonctionnalités intégrées avec Spotify et peuvent même transcrire ce qu’on lui dit directement dans les applications de la suite Office.

Ils auront une autonomie de 24 heures si l’on compte la recharge avec le boîtier de rangement et seront offerts cet hiver pour 249,99 $ américains. C’est 50 $ de plus que les AirPods d’Apple (200 $) et près du double du prix des Echo Buds d’Amazon (130 $).

Nouvelles tablettes, nouvel ordinateur portable

Les nouvelles générations de l’hybride ordinateur portable/tablette Surface Pro et de l’ordinateur portable Surface Laptop ont également été dévoilés.

Les deux produits sont assez semblables à leurs prédécesseurs. La grande nouveauté du Surface Pro 3 est qu’il a maintenant un port USB-C, tandis que le Surface Laptop a maintenant un modèle 15 pouces qui accompagne le modèle 13,5 pouces. Les deux seront offerts le 22 octobre.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Surface Pro X est compatible avec le nouveau crayon intelligent Slim Pen. Photo : Microsoft

Finalement, le Surface Pro X est un puissant ordinateur portable 2-en-1. Son écran haute résolution de 13 pouces a des bordures très minces. L’appareil a seulement 5,3 millimètres d’épaisseur, ce qui le rend extrêmement portable, et il est compatible avec le nouveau crayon intelligent Slim Pen. Il sera mis en vente le 5 novembre.