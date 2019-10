Débat à 4 dans Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup

Malgré quelques interactions, les prises de bec n’ont pas été nombreuses lors de cette rencontre qui aura duré plus d’une heure et demie. La rareté de la main-d’œuvre, la mobilité dans les transports, le développement économique et l’environnement ont été les principaux sujets abordés.

Sans surprise, le candidat bloquiste Louis Gagnon a dénoncé les pertes concernant la gestion de l’offre en agriculture. En réponse à autres candidats qui rappelaient qu’une aide avait été offerte aux agriculteurs pour palier les effets néfastes des accords de libre-échange, Louis Gagnon a souligné qu’il ne connaissait aucun agriculteur qui était heureux d’obtenir des mesures compensatoires.

Le candidat bloquiste dans Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Louis Gagnon. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Ils ne veulent pas des compensations, ils veulent un gouvernement qui va leur offrir de la stabilité et de la sécurité. Louis Gagnon candidat bloquiste

Comme il l’a fait depuis le début de la campagne, le candidat néo-démocrate, Hugo Latulippe, a plaidé pour un virage plus écologique de l’économie de la région. Selon lui, ces changements pourraient permettre de stimuler l’économie tout en attirant de nouveaux résidents, ce qui pourrait aider à lutter contre le phénomène de rareté de main-d’œuvre.

Dans un échange un peu plus musclé avec le candidat conservateur, Hugo Latulippe a critiqué son opposant à propos de ses déclarations sur la migration.

Le candidat néo-démocrate dans Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Hugo Latulippe. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Vous êtes en train de faire le contraire de ce qu'il faut faire en refusant l'accès à des immigrants pour notre pays. Hugo Latulippe, candidat néo-démocrate

Cible de nombreux commentaires, le candidat libéral Aladin Legault d’Auteuil a pris l’engagement que son parti ne construirait pas de nouvel oléoduc au Québec. Il s’est également opposé à une proposition du candidat bloquiste qui avançait l’idée de déplacer le pouvoir décisionnel des fonctionnaires en région.

Le candidat libéral dans Montmagny-L'islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Aladin Legault-d'Auteuil. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

On l'a vu avec le système de paye Phénix ça été un chaos total. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Aladin Legault-d'Auteuil, candidat libéral

De son côté, le député sortant et candidat conservateur, Bernard Genereux, a rappelé que son parti souhaite la réalisation du prolongement de l'autoroute 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski. Selon lui, cette infrastructure pourrait aider au développement économique. Il entend poursuivre le travail pour doter l'ensemble de la circonscription d'un meilleur réseau de téléphonie cellulaire.

Le candidat conservateur dans Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

J'ai été le seul député du Québec à présenter un mémoire au CRTC pour faire changer les règles du jeu. Bernard Généreux, candidat conservateur

En toute fin de débat, il a lancé un appel aux électeurs indécis. Selon lui un vote pour le Bloc québécois est un vote pour le Parti Libéral du Canada. Il a même qualifié les bloquistes de vendeurs de rêves ce qui a bien sûr soulevé un tollé de protestation de son adversaire Louis Gagnon.