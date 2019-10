Vaste consultation sur la conciliation travail-famille pour les élus

Radio-Canada a appris qu'un sondage sera distribué au cours des prochaines semaines et que l'absence de congés parentaux pour les élus sera l'un des principaux volets sondés.

Les élus de l'Assemblée nationale n'ont pas droit au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Les congés de maternité ou de paternité sont à la discrétion des élus et aucune règle ne les encadre.

Peu importe combien de temps ils s'absentent, ils empochent leur plein salaire. Les travailleurs qui profitent du RQAP touchent quant à eux de 55 % à 75 % de leur salaire habituel, selon la durée de leur congé parental.

La députée de Joliette Véronique Hivon dénonce publiquement la situation depuis plus de trois ans. Enfin on voit un premier pas de franchi , s'exclame-t-elle au sujet du sondage. Selon elle, l'absence de régime pour les élus met une énorme pression de s'absenter à peu près pas ou très peu longtemps .

Une autre élue ajoute publiquement sa voix au débat depuis quelques mois. La ministre Geneviève Guilbault attend un 2e enfant et estime que la situation est injuste.

Ça amène un malaise parce que je trouve que je ne suis pas traitée sur le même pied que mes concitoyennes dans le sens que j'ai un meilleur traitement que les autres femmes , confie-t-elle.

Je ne suis pas venue en politique pour être mieux traitée que les autres, je trouve qu'il n'y a pas de raisons, c'est l'argent public. Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault avec sa fille, Capucine Photo : Radio-Canada

Changement nécessaire

Les deux mères de famille croient qu'un changement est nécessaire, entre autres, pour attirer davantage de femmes en politique.

Si on veut une Assemblée nationale qui reflète la société comme elle est, autant en termes de parité, d'alliance des générations que de diversité, on a aussi besoin de femmes qui ont de jeunes enfants , explique Véronique Hivon.

La députée de Joliette suggère un congé de maternité de 18 semaines. On pourrait, par exemple, donner par procuration l'exercice de notre vote à un collègue, dans une procédure formalisée. Ce qui ferait en sorte qu'on continue de représenter les gens : on vote pour les gens de notre circonscription, mais on n'est pas obligé d'être là au quotidien quand on vient d'avoir un enfant.

La députée du Parti québécois Véronique Hivon en compagnie de son conjoint, Jacques Pregent, et de leur fille Iris Pregent-Hivon, le 9 mai 2016. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le sondage sur la conciliation travail-famille portera aussi sur les besoins en gardiennage, les horaires et le logement. L'objectif est de mieux connaître les réalités et les besoins des députés et du personnel politique en matière de services et de conditions de travail.

La députée péquiste espère que cette consultation donnera des résultats. J'invite les élus à être très vigilants et très proactifs pour faire valoir l'importance que l'Assemblée nationale entre dans le 21e siècle , lance Véronique Hivon.

Le Bureau de l'Assemblée nationale assure que les ajustements proposés reflèteront les priorités déterminées par les résultats du sondage.