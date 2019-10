Réduction de la vitesse et nouvelle piste cyclable au centre-ville de Montréal

La mairesse Valérie Plante a présenté mercredi un plan pour améliorer les déplacements au centre-ville de Montréal qui comprend notamment de nouvelles réductions des limites de vitesse et l'ajout d'une piste cyclable sur la rue Guy.

Le nouveau Plan local de déplacement 2020-2030, qui doit être adopté mercredi soir par le conseil de l’arrondissement Ville-Marie, vise surtout à répondre à l’accroissement des déplacements au centre-ville de Montréal.

Alors que quatre personnes sur cinq se déplacent à pied, à vélo ou en modes partagés dans notre arrondissement, il est essentiel d’y faciliter les transports actifs et collectifs , explique la mairesse Valérie Plante dans un communiqué.

Il est aussi crucial de réduire les risques d’accident, de sécuriser les rues pour les plus vulnérables et de réduire les gaz à effet de serre (GES) , ajoute Mme Plante.

Pour atteindre ces objectifs, le PDL 2020-2030 entend dans un premier lieu réduire de 40 à 30 km/h la limite de vitesse dans les rues du centre-ville et de 50 à 40 km/h sur les artères.

Côté vélo, l’arrondissement Ville-Marie prévoit également ajouter une nouvelle piste cyclable sur la rue Guy qui reliera la rue William à la piste cyclable du boulevard De Maisonneuve Ouest.

Notre PLD vise à faire de notre territoire un modèle en matière de développement urbain écoresponsable et à soutenir des milieux de vie dont l’empreinte écologique est réduite par la proximité des services, la densité du cadre de vie et le recours aux déplacements actifs et collectifs , explique la conseillère du district de Ville-Marie, Sophie Mauzerolle.

Consciente que le centre-ville accueille chaque jour plus de 700 000 visiteurs et travailleurs la mairie de l'arrondissement s’engage en contrepartie à préserver la vitalité des fonctions métropolitaines, économiques et touristiques du centre-ville de Montréal tout en protégeant le milieu de vie de ses 90 000 résidents. Un défi important de l’aveu même de la mairie d'arrondissement.