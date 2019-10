Un garage communautaire pour entretenir des bicyclettes à Rimouski

Des bénévoles seront également sur place pendant les heures d'ouverture du garage pour aider ceux qui auraient besoin de conseils pour réparer leur vélo.

L'initiative provient d'un regroupement de Rimouskois nommé Atelier Vélo-Cité.

Notre grand but ou notre mission, c'est de mettre des vélos dans les rues de Rimouski.

Selon l'un de ses membres, Iko Lachapelle, l'organisme existe depuis quelques années, mais ne disposait pas d'un local pour ses activités.

Les membres fondateurs avaient trouvé des subventions pour acheter des outils et puis c'était resté dans les sous-sols de l'école Langevin, puis ensuite dans les sous-sols de chez un ami pendant maintenant quatre ans. Puis là, on a enfin un local , raconte-t-il.

Quelques pièces de rechange et des outils seront mis à la disposition des citoyens.

C'est l'Association Rimouski Ville cyclable (ARVC) qui a négocié la location du garage avec les propriétaires du Grand Séminaire de Rimouski pour que les membres d'Atelier Vélo-Cité puissent l'utiliser.

L 'ARVCAssociation Rimouski Ville cyclable a déménagé ses bureaux au Grand Séminaire en 2018.

Quand on a les bons outils pour faire les réparations de son vélo, puis on l'apprend, c'est assez simple et c'est assez rapide.

Michel Cloutier, coordonnateur de l'Association Rimouski Ville cyclable