Vidéotron contre Cablevision : une demande d'enquête déposée au Bureau de la concurrence

Le Bureau de la concurrence devra examiner les différents manquements qui auraient été commis par la filiale de Bell, Cablevision, explique le collaborateur régional de Vidéotron, l'avocat Éric Daoust.

C'est un processus juridique à la base, mais ça oriente la demande de plainte afin de faire une enquête sur la situation que vivent les Témiscabitibiens, soit le monopole de Bell au niveau de l'Internet filaire dans la région , explique Me Daoust.

Ultimement, l'enquête viendra déterminer si Cablevision est bel et bien en position de monopole. Ce que les plaignants soutiennent est qu'il y a un tel monopole et que les clients sont captifs et l'enquête servira à dire s'il y a des manquements de Cablevision à ses obligations de fournir une connexion et un accès aux installations de télécommunication en Abitibi-Témiscamingue , ajoute-t-il.

Rappelons que Vidéotron a annoncé, en juillet dernier, vouloir offrir aux particuliers ainsi qu'aux entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue des services de télécommunications.

Plusieurs résidents ont signé cette demande d'enquête. Parmi les signataires, on retrouve la députée sortante d’Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore.

Le président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau, estime que Cablevision, par l'entreprise de sa maison-mère, Bell, fait tout en son pouvoir pour bloquer l'arrivée de Vidéotron dans la région.