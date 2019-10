Gatineau devra revoir son plan de diversification des revenus

En augmentant les droits d'immatriculation de 20 dollars, la Ville aurait dégagé environ 3,5 millions de dollars additionnels par année, ce qui aurait permis d'alléger le fardeau fiscal des contribuables gatinois.

Le hic, c'est qu'une telle décision relève actuellement de la juridiction de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), qui ne permet toujours pas à la Ville de le faire.

La loi 122 reconnaît les municipalités comme des gouvernements de proximité. Un gouvernement de proximité doit être capable d'agir , fait valoir Daniel Champagne, le conseiller du district du Versant.

Malgré la frustration des élus municipaux dans ce dossier, Gatineau doit maintenant revoir son plan de diversification des revenus.

Les objectifs de nouveaux revenus demeurent les mêmes. Maintenant, le moment de l'implantation peut varier dans le temps , explique le président du Comité exécutif et conseiller municipal du district de Hull-Wright, Cédric Tessier.

M. Tessier pense malgré tout que le conseil pourra maintenir le cap avec ses orientations budgétaires qui prévoient une hausse des impôts fonciers de 2,1 % l'an prochain, dont 1,6 % pour les opérations et 0,5 % pour la taxe dédiée aux infrastructures.

Il faut comprendre que notre hausse de taxes par rapport au budget d'opération est plus faible que l'inflation. On ne peut pas aller plus bas que ça, ça n'aurait pas vraiment de bon sens , mentionne le conseiller du district de Hull-Wright.

D'autres conseillers municipaux sont toutefois d'avis qu'il faudra trouver d'autres revenus pour maintenir le niveau des services en raison de la marge de manœuvre budgétaire qui se fait de plus en plus mince.

Je pense qu'on va devoir aller saupoudrer à gauche et à droite pour réduire les investissements pour faire en sorte qu'on maintienne le 2,1 % , estime M. Champagne.

D'autres orientations à établir

Gatineau entamera sous peu, dans chaque secteur, une série de vastes consultations auprès des résidents de la ville afin d’élaborer son nouveau plan stratégique.

Ce processus devrait durer environ un an et s'ajoutera aux consultations que la Ville a déjà commencé auprès de groupes plus ciblés comme les gens d'affaires ou encore les aînés.

Si j'avais à résumer, ce serait de dire où on s'en va comme ville, où on veut être dans 5 ans ou 10 ans, donc j'invite les citoyens à participer , déclare le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

M. Pedneaud-Jobin est convaincu que les grandes orientations qui ressortiront de ces consultations vont influencer l'ensemble des projets futurs.

Avec les informations de Nathalie Tremblay