Larry Tremblay, Marie Laberge et Patrick Sénécal au Salon du livre de Rimouski

Le Salon du livre de Rimouski accueillera plus de 200 auteurs du 7 au 10 novembre, à l'Hôtel Rimouski.

Le directeur général de l'événement, Robin Doucet, a dévoilé une partie de la programmation et des auteurs qui seront présents pour le 54e Salon.

Laure Waridel, Stanley Péan, Jean-François Poupart, le bédéiste gaspésien François Miville-Deschênes ainsi que les auteurs rimouskois François Bérubé (Planète hockey) et Annie Landreville agiront à titre d'invités d'honneur, tandis que Patrick Sénécal sera président d'honneur.

On est contents d'avoir un président comme Patrick Sénécal. Il aime parler avec les gens, il est accessible, on a préparé un programme d'animation où il va être mis en valeur , affirme Robin Doucet, qui précise que plus de 200 jeunes pourront rencontrer l'auteur lors de rencontres scolaires prévues pendant l'événement.

La romancière Marie Laberge Photo : Radio-Canada

Larry Tremblay, Marie Laberge, Alexie Morin, Alain Deneault et Élise Turcotte font également partie des auteurs qui seront présents au Salon du livre.

Une programmation épurée

Par ailleurs, M. Doucet souligne que le comité organisateur a repensé sa programmation afin de permettre à la population de participer à un plus grand nombre d'activités.

On a travaillé sur notre programme d'animation de façon à ce que les gens qui s'intéressent à l'animation au Salon du livre puissent participer à toutes les activités. Il y en a un petit peu moins, mais c'est une programmation qui respire un peu plus que ce qu'on a présenté dans les dernières années , précise-t-il.

Le travail qu'on fait au Salon du livre n'est pas de le faire grossir, mais de le faire grandir. Robin Doucet, directeur général du Salon du livre de Rimouski

Le directeur général du Salon du livre de Rimouski, Robin Doucet Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Le Salon proposera d'ailleurs cette année des rencontres intimes avec les auteurs, tandis qu'un espace spécialement dédié aux réfugiés et aux immigrants de la région sera aménagé à l'entrée de l'Hôtel Rimouski. Cet espace aura pour but d'échanger, entre autres, sur l'intégration et la francisation.

La programmation détaillée du Salon du livre sera dévoilée le 24 octobre.