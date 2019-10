Serge Haché devient le candidat du Parti populaire dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent

Le Parti populaire de Maxime Bernier présente un troisième candidat dans la circonscription de Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, après deux désistements consécutifs. Il s'agit de Serge Haché, Acadien d'origine, qui a fait carrière dans le transport et dans la machinerie lourde.

Serge Haché est le troisième candidat du parti dans la circonscription. Abdejalli El-Mimouni avait d'abord dû se retirer pour des raisons personnelles.

Le deuxième candidat, Claude Leduc, a préféré se désister puisqu'il demeure près de Sherbrooke et qu'il n'était pas en mesure de mener une campagne sur le terrain.

Pour sa part, M. Haché habite à Rivière-du-Loup et explique que sa candidature est motivée par une envie de changement dans la politique canadienne.

Depuis 150 ans, il n'y a rien qui a changé. On a rien que le choix entre deux partis, libéral ou conservateur, rouge ou bleu. Serge Haché, candidat du Parti populaire

On voudrait faire une différence, essayer de changer les choses. [...] On est du monde ordinaire, ça fait qu'on parle de la vraie manière que le monde parle. On n'est pas des politiciens de carrière, la plupart de nous autres , avance Serge Haché au sujet des candidats du Parti populaire du Canada.

Il se dit en accord avec son chef Maxime Bernier sur des dossiers comme ceux de la gestion de l'offre et de l'environnement.

M. Haché mentionne également qu'il aimerait que les montants versés aux personnes à mobilité réduite soient bonifiés, lui qui se déplace en fauteuil depuis une dizaine d'années.

D'après les informations de Jérôme Lévesque-Boucher