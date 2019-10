La Ville d’Ottawa songe à fermer des arénas vieillissants

Les arénas avec une seule patinoire, construits dans les années 1950 et 1960, ont des installations dépassées, en plus de coûter plus cher à entretenir en raison de la présence de personnel et d’équipement qui pourrait être mieux utilisé ailleurs, avance la Ville.

Nous devons considérer la fermeture de ces arénas à une seule glace ou les utiliser autrement. Il faut penser à une configuration multiglace : quand nous bâtirons de nouveaux arénas, nous allons construire des deux ou des quatre glaces , a expliqué le directeur général des loisirs, de la culture et des installations de la Ville d’Ottawa, Dan Chenier, devant un comité consultatif, mardi soir.

Il a également souligné que les complexes urbains sont principalement visés parce que les arénas en milieu plus rural ont tendance à être des infrastructures communautaires importantes. Ils sont aussi les seules installations municipales dans une zone donnée.

Entre 2014 et 2018, les locations d’arénas des 44 patinoires de la Ville ont chuté de 10 000 heures, selon M. Chenier.

Nous devons nous attaquer à cet enjeu. Nous avons une demande en déclin et une offre en augmentation constante. Nous devons nous ajuster pour mieux répondre aux besoins , a-t-il souligné.

Dan Chenier affirme que les heures de location des arénas sont en chute libre. Photo : CBC/Matthew Kupfer

La directrice des programmes communautaires de la Ville d’Ottawa, Linda Tremblay, a indiqué que les fonctionnaires municipaux n’ont pas encore déterminé combien d’arénas fermeront.

Elle a indiqué que la Ville doit consulter ses résidents pour déterminer pourquoi un tel déclin se produit.

Nous voulons savoir ce qu’il se passe , a affirmé Mme Tremblay. Nous avons des preuves comme quoi certaines ligues de garage d’adultes paient plus dans des arénas privés.

La compétition des arénas privés et universitaires ne serait pas le seul facteur non plus. D’après Mme Tremblay, les changements démographiques et les inscriptions moins nombreuses au hockey pourraient aussi expliquer l’utilisation à la baisse des glaces municipales.

Lorsque viendra le temps de mettre la clé sous la porte de certains arénas, Mme Tremblay a expliqué que le personnel de la Ville va comparer chaque complexe ciblé aux cinq centres les plus proches. Il interrogera aussi les citoyens pour savoir comment donner une nouvelle fonction aux infrastructures.

Les propositions des fonctionnaires seront envoyées le mois prochain.