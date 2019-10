Trottinettes électriques : de la location à l’achat

Spécialiste du transport urbain électrique, Ken Cheung ne vendait aucune trottinette dans son magasin du centre-ville de Calgary, mais ça, c’était avant que les trottinettes en libre-service de Lime et Bird arrivent, cet été, dans la métropole.

Depuis juillet, nous recevons beaucoup de demandes pour ces appareils, observe le propriétaire de Power Motion, qui a décidé d’en commander.

Ces temps-ci, il affirme vendre une à deux trottinettes par semaine.

Ken Cheung, gérant du magasin Power in Motion situé au centre-ville de Calgary. Photo : CBC / Kyle Bakx

Il y a ceux qui en achètent pour s’amuser et d’autres qui veulent s’en servir pour se rendre au travail, car ils ont adopté ce mode de transport en testant les trottinettes en libre-service , précise-t-il.

Publicité gratuite

Décriées par ceux qui les trouvent dangereuses, les trottinettes électriques se sont imposées dans le quotidien des Calgariens. Selon les données de la Ville, celles de l’entreprise Lime ont été louées plus de 277 000 fois au mois d’août.

Les trottinettes, qui étaient initialement utilisées de façon ponctuelle, semblent être devenues le mode de transport que privilégient de plus en plus de citoyens.

Pour le professeur de marketing David Finch, les services offerts par Lime et Bird ont eu l’effet du classique "essayez avant d’acheter" .

Le phénomène des trottinettes était totalement nouveau et il y avait un très petit marché pour elles dans la ville. Après l'engouement qu’elles ont suscité, les usagers ont réalisé que les trottinettes étaient efficaces pour faire des trajets courts, surtout dans l’hypercentre , dit-il.

À Calgary, il faut débourser 1 $ pour débloquer une trottinette avec l’application de Lime. Puis chaque déplacement est facturé 30 cents par minute.

Ken Cheung, lui, vend des engins électriques similaires entre 800 et 1300 $ chacun. Il reconnaît que Lime et Bird lui ont mâché le travail.

Mes clients savent exactement ce qu’ils veulent quand ils entrent [dans le magasin] , remarque-t-il. Autrement les gens n’auraient pas été prêts à dépenser 1000 $ pour un produit qu’ils ne connaissent pas, mais là, ils ont pu tester les trottinettes en payant quelques dollars en les louant.

Alors que les trottinettes électriques sont en train de conquérir le monde, David Finch se demande si l’hiver ne sera pas un frein à leur popularité au Canada.

On ne peut les utiliser que pendant une courte saison dans l’année , ajoute-t-il. Ce sera donc intéressant de voir s’il est plus rentable de s’en acheter une ou de les louer en les partageant avec les autres utilisateurs pendant six mois.

À Calgary, les trottinettes personnelles sont soumises à des règles plus strictes que celles proposées en location.

Il est encore illégal de se déplacer avec sa propre trottinette sur une route, les trottoirs de la ville et les pistes cyclables , a rappelé Kara Bussey, une porte-parole de la Ville de Calgary en matière de transport.

Une exemption à la loi provinciale sur la sécurité routière ne permet qu’aux trottinettes en libre-service de circuler sur les trottoirs, les pistes cyclables. Les trottinettes achetées sont, pour l'instant, limitées aux sentiers partagés.

Avec les informations de Kyle Bakx et Meegan Read.