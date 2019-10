L’achigan à petite bouche se multiplie et menace le saumon dans la Miramichi

Une trentaine d’achigans à petite bouche - une espèce envahissante - ont été dénombrés dans un affluent de la rivière Miramichi et ils représentent une menace sérieuse aux précieux saumons qui font la renommée de ce cours d’eau.

Des groupes environnementaux comme la Fédération du saumon atlantique réclament une intervention immédiate du ministère des Pêches et Océans pour éradiquer le poisson envahisseur.

L’enjeu est important, souligne Charles Cusson, de la Fédération du saumon atlantique : Le roi de la rivière Miramichi [le saumon], c’est un élément très important au niveau socio-économique quand on comprend le nombre d’emplois relié à la pêche sportive et l’importance de cette industrie pour la région.

L’achigan à petite bouche est présent depuis 2008 dans le lac Miramichi, qui est relié à la rivière Miramichi par une série d’affluents. Il y a sans doute été introduit illégalement.

Depuis ce temps, Pêches et Océans Canada et des groupes communautaires tentaient d’empêcher ce poisson de se rendre dans la rivière, en utilisant des méthodes comme la pêche à l’électricité ou au filet. Ils ont échoué : 30 achigans ont été dénombrés ces dernières semaines dans un ruisseau qui relie le lac à la rivière Southwest Miramichi et dans une section de cette rivière.

Les efforts d'éradication se poursuivent malgré tout : le ministère tentait cette semaine d’acheminer un bateau équipé pour la pêche à l’électricité dans la section de la rivière Southwest Miramichi où les achigans à petite bouche sont concentrés.

En parallèle, des bénévoles de groupes de conservation du saumon et de Premières Nations se livrent à un blitz dans la section McKiel de la rivière Southwest Miramichi pour capturer le plus grand nombre possible d’achigans à la pêche à la ligne.

L'application d'un produit chimique s'impose, selon la Fédération du saumon

Mais selon Charles Cusson, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) devrait utiliser un produit chimique pour éradiquer à coup sûr l’espèce envahissante.

Le MPO doit utiliser un produit chimique qui s’appelle la roténone, utilisé ailleurs au Canada et en Norvège pour régler des problèmes comme celui-ci, avec un très haut taux de succès.

Il est important, selon la Fédération du saumon atlantique, que l’achigan à petite bouche soit éliminé dès cette année pour éviter qu’il ne se reproduise dans la rivière le printemps prochain et qu’il devienne beaucoup plus difficile de mettre fin à la menace.

Avec les informations de l'émission La matinale d'Ici Première et de Connell Smith, CBC