Les candidats d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou maîtrisent peu la langue anglaise

Selon Statistiques Canada, 22.6 % des électeurs de la circonscription parlent seulement anglais.

Le candidat conservateur Martin Ferron et la candidate libérale Isabelle Bergeron ont été en mesure de commencer un message, sans pouvoir le terminer.

J'ai rencontré la semaine dernière une des chefs de Waswanipi et on a discuté ensemble pendant une demi-heure; je veux dire, j'ai quand même des capacités au niveau de l'anglais, indique M. Ferron. On se remet dedans rapidement. Je ne me sens pas mal à l'aise de discuter en privé avec quelqu'un de plusieurs priorités.

Isabelle Bergeron a partagé son désir d'améliorer sa communication en anglais.

C'est plus une question de timidité ou de gêne. Je vous dirais que mon anglais, il est débutant ou intermédiaire, croit Mme Bergeron. En fait, c'est un projet que j'ai, également, d'aller prendre des cours en anglais. Lorsque je serai élue, je vais le faire, je vous le promets.

Anglais « perdu »

Quant à la candidate bloquiste Sylvie Bérubé et à la candidate néo-démocrate Jacline Rouleau, elles affirment s'outiller pour pallier à ce manque.

Non, je ne suis pas à l'aise en anglais, mais écoutez, moi, si je suis élue, c'est sûr que je vais prendre un cours en anglais, a affirmé Mme Bérubé. J'ai déjà parlé anglais quand j'ai travaillé à Montréal, mais je ne vous dirai pas le nombre d'années. Ça fait trop longtemps. Je le comprends, je le lis, mais je ne le parle pas.

