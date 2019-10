Jagmeet Singh interpellé au sujet de son turban à Montréal

S’adressant à la presse quelques heures avant le premier débat en français de la campagne, M. Singh s’est fait interroger sur l’impact que son turban pourrait avoir le jour du vote.

Le sujet est d’autant plus d’actualité que le NPD vient de dévoiler une série de publicités destinées à l’électorat québécois qui attaque cette situation de front.

Les quatre publicités de 15 secondes cherchent à distinguer le NPD des libéraux, des conservateurs, des bloquistes et des verts en mettant de l’avant différents aspects.

Chacune débute avec la phrase Turban, pas turban …, une phrase qui semble destinée à banaliser la situation et mettre de l’avant ce que défend le parti.

C’est clair qu’il y a à travers le Canada des gens qui ont des préjugés à cause de ça , a commenté M. Singh lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que son turban dérangeait des électeurs.

Dans ma vie j’ai dû lutter contre […] ces préjugés, et je suis content de le faire parce que je sais que si on peut faire ça, on peut aller de l'avant , a-t-il ajouté.

Dans toutes les communautés du Canada, il existe du racisme systémique. Il y a toujours des défis pour des gens [qui sont confrontés] à ce qu’ils sont. Ce n’est pas nouveau pour moi. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Je suis convaincu que nous pouvons surmonter ces préjugés, trouver ce que nous avons en commun et bâtir un Canada meilleur, où nous pouvons nous concentrer sur résoudre les problèmes plutôt que sur nos différences , a ajouté le chef néo-démocrate en anglais.

« Vous devriez laisser tomber le turban », a lancé cet électeur au chef du NPD Jagmeet Singh, lors d'un événement au marché Atwater, à Montréal. Photo : Radio-Canada

Quelques minutes plus tard, M. Singh, qui déambulait dans le marché Atwater en serrant des mains avec sa femme, a été abordé par un homme âgé qui lui a lancé : Vous savez quoi? Vous devriez laisser tomber votre turban [pour] avoir l’air d’un Canadien .

Oh, je crois que les Canadiens ont toutes sortes d’apparences. C’est la beauté du Canada , lui a répondu M. Singh en lui mettant une main sur l’épaule.

À Rome, on fait comme les Romains , a renchéri son interlocuteur, ce à quoi M. Singh a répondu : Je ne suis pas d’accord avec vous monsieur. C’est le Canada. Vous pouvez faire ce que vous voulez . Il a ensuite repris sa route.

L'homme en question n'était pas agressif lors de l'échange, qui s'est déroulé sous le regard des journalistes qui suivaient M. Singh pour cette sortie publique avant le débat.

