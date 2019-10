Des recettes simples, peu coûteuses et écologiques pour financer les élèves

Joindre la créativité culinaire, la simplicité, l'abordabilité et la participation étudiante : voilà le concept de Miam! Cuisine créative, le nouveau projet de financement d'activités à l'école secondaire D'Iberville de Rouyn-Noranda.

Les élèves préparent les sacs dans une cuisine à l'école D'Iberville. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Dès maintenant, les élèves peuvent vendre des sacs de nourriture sèche auxquels on ajoute quelques ingrédients simples pour créer une recette complète. Barres tendres, chili, soupes, biscuits; le coût des sacs varie entre 8 et 12 ollars.

Il y a possibilité de manger sainement, puis que ce soit délicieux et puis que ce soit à un prix qui soit vraiment accessible à tout le monde. Marie-Ève Bouchard, propriétaire du traiteur la Fée fourchette

Par exemple, on peut acheter un sac de paella pour 12 $, y ajouter 4 tasses d'eau, le faire chauffer, et obtenir un repas pour 4 personnes.

L'aspect monétaire n'est pas le seul avantage de ce nouveau projet, son souci d'empreinte écologique l'est aussi : les recettes, végétariennes, sont vendues dans des sacs recyclables et réutilisables.

Première étape : la vente

Julie-Pier Daoust, étudiante en cinquième secondaire, a vendu des sacs de Miam! Cuisine créative à des membres de son entourage pour financer le voyage France-Suisse auquel elle participera.

En 4 jours, je me suis fait à peu près 600 $ de vente et après 200 $ se sont ajoutés , raconte-t-elle.

Ces profits ont d'ailleurs de bonnes chances de s'accroître.

Il y a déjà des gens qui ont goûté et qui en veulent d’autres , se réjouit-elle.

Deuxième étape : la préparation

Marie-Ève Bouchard, de la Fée fourchette, a élaboré 16 recettes composées d'ingrédients secs et végétariens.

« Chaque recette comporte environ entre quatre à six ingrédients, qui sont tous séparés dans des bacs individuels, sur le bac est inscrit l’aliment qu’il y a à l’intérieur et rang dans lequel le mettre dans le sac, explique-t-elle, parce que ça nous fait quand même un joli sac, qui est comme étagé, et puis aussi la quantité à mettre par sac. »

Les élèves assemblent dans des sacs les ingrédients des recettes, qui sont tous séparés dans des bacs en plastique avec des étiquettes indiquant la recette de laquelle ils font partie. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Une fois que les élèves ont amassé l'argent de leurs commandes, ils se rendent à la cuisine de l'école D'Iberville. Pour chaque sac commandé, ils assemblent les ingrédients de la recette dans les sacs recyclables et réutilisables.

Geneviève, coordonnatrice des services complémentaires à l'école D'Iberville, rapporte qu'en 1 heure on peut emballer environ 200 sacs.

Une recette parfaite pour étudiants et acheteurs

Comment est-ce possible de faire des profits avec des sacs de recettes à un prix aussi bas que 12 $? Une main-d'oeuvre gratuite, puisque les élèves préparent les sacs eux-mêmes, et des ingrédients peu coûteux.

« Les plats végé, c’est le fun parce c’est vraiment pas cher, c'est une grosse économie si on compare avec un repas de viande, remarque Marie-Ève Bouchard. Elle donne en exemple la protéine végétale qu’on met dans le chili qui est à un prix ridicule, mais qui est hyper nourrissant. »

Nathalie Langlais, propriétaire de l'épicerie fine Les Saveurs folles de Rouyn-Noranda, est responsable de la gestion des aliments, des commandes et de la comptabilité, et Marie-Ève Bouchard, du traiteur la Fée fourchette, s'occupe des recettes en sac. Photo : Alexia Martel-Desjardins

« On voulait vraiment que ce soit quelque chose d’utile dans la vie quotidienne, que les gens veulent racheter pour créer un engouement autour de ce projet-là », indique Geneviève Tétreault, qui a eu l'idée du projet.

Elle a ensuite consulté Nathalie Langlais, propriétaire de l'épicerie fine Les Saveurs folles, puis Marie-Ève Bouchard.

Les trois organisatrices espèrent éventuellement rendre le projet de financement accessible à d'autres groupes qui souhaitent faire des collectes de fonds.

« C’est sûr que le volet des repas complets un petit peu comme le chili, la paella, c’est le côté que j’aimerais le plus développer parce que je trouve ça vraiment super, pour un coût minime, de savoir qu’une famille peut avoir un repas qui est super nourrissant, qui est facile à faire aussi », conclut la cuisinière de la Fée fourchette.