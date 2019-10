Inquiétudes dans le quartier Saint-Sauveur après un meurtre

Un voisin de l’immeuble à logements où le meurtre d'un homme a été commis lundi se sent notamment impuissant. En l'espace de quelques jours, un homicide et une agression au couteau ont eu lieu à quelques pas de chez lui.

Nouvellement établi dans le quartier, l’homme qui souhaite conserver l'anonymat affirme être constamment témoin de scènes déplorables.

Il a contacté les policiers à cinq reprises depuis le mois de juillet, en plus de devoir garder ses fenêtres fermées en plein été.

Tous les voisins, on ne se sent plus vraiment en sécurité. J’ai un enfant en garde partagé, ce n’est pas évident, on ne sait plus quoi faire.

Un résident de Saint-Sauveur