Les agents du Service de police d’Ottawa (SPO) seront plus nombreux dans plusieurs quartiers du centre-ville, samedi, pour prévenir les débordements potentiels lors des festivités entourant le match Panda, la première partie de football de la saison opposant les formations des universités d’Ottawa et Carleton.

La présence policière commencera tôt samedi et se poursuivra jusqu’après le match dans les secteurs de la Côte-de-Sable, du Vieil-Ottawa-Sud et du Glebe ainsi qu’à la place TD [et au] parc Lansdowne , a écrit le SPOService de police d’Ottawa dans un communiqué, mercredi.

Les étudiants profitent de la traditionnelle joute sportive pour festoyer. L’an dernier, ils étaient des centaines dans les rues du quartier Côte-de-Sable, près de l’Université d’Ottawa, à faire la fête en marge de la partie avec de généreuses quantités d’alcool.

Le SPOService de police d’Ottawa , de même que les agents des Services des règlements municipaux, portera une attention particulière aux comportements dangereux, au bruit excessif, à la consommation d’alcool et à l’intoxication en public.

[Intervenir] c'est la dernière chose qu'on veut faire. C'est un événement sportif qui va rassembler beaucoup de gens, on veut encourager cet événement-là et les célébrations qui y sont associées, mais encore une fois, dans le respect des règlements et de l'environnement aussi , a souligné l'agent Sébastien Lemay du SPOService de police d’Ottawa .

Nous sommes là pour regarder pour que tout le monde suive le règlement de bruit et aussi qu'ils ne vapotent ou fument pas dans les endroits où il est interdit, par exemple la Place TD , rajoute Alison Sandor, la porte-parole pour les Services des règlements municipaux.

Le botté d’envoi du 51e match Panda aura lieu samedi à 12 h au parc Lansdowne.

Avec les informations d'Audrey Roy