Bernie Sanders hospitalisé, il suspend sa campagne

Le sénateur Bernie Sanders, candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020, a subi une intervention pour une artère bouchée à la suite d'un malaise thoracique, et a suspendu sa campagne « jusqu'à nouvel ordre », a annoncé mercredi son équipe.

Lors d'un événement de campagne hier soir, le sénateur Sanders a ressenti une gêne thoracique. Lors d'examens médicaux, on lui a trouvé une artère bouchée et on a réussi à lui poser deux extenseurs vasculaires , a annoncé dans un communiqué l'équipe de campagne du candidat de 78 ans, en déplacement à Las Vegas lors de son malaise.

Le sénateur très à gauche du Vermont, candidat malheureux à l'investiture face à Hillary Clinton en 2016, est le doyen des candidats démocrates qui espèrent chasser Donald Trump de la Maison-Blanche en novembre 2020.

Il s'est maintenu jusqu'ici dans le peloton de tête pour l'investiture démocrate, avec deux autres septuagénaires, l'ancien vice-président Joe Biden (76 ans) et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren (70 ans).

Il est le premier candidat à devoir suspendre sa campagne pour raison de santé. Son équipe a indiqué qu'il annulait tous ses rendez-vous jusqu'à nouvel ordre , mais avait « bon moral ».

On ignorait s'il serait d'attaque pour le prochain débat télévisé qui doit réunir 12 candidats démocrates le 15 octobre prochain, dans une université de l'Ohio.