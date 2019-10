La presse écrite recevra 50 millions $ par an pour faire face à la crise

Le gouvernement du Québec injectera une cinquantaine de millions de dollars par année pour aider les médias écrits et numériques. Le programme comportera aussi des crédits d'impôts.

L'annonce de ce nouveau programme sera faite cet après-midi par Nathalie Roy et Éric Girard, respectivement ministres de la Culture et des Communications et des Finances dans le gouvernement de François Legault.

Le crédit d'impôt sera de 35 %, et il sera applicable jusqu'à concurrence de 75 000 $ aux salaires des journalistes, chroniqueurs, photographes, graphistes.

Il s'appliquera aussi à ceux qui travaillent dans les technologies de l'information (TI), pour faciliter le virage numérique.

Le gouvernement du Québec allègera aussi la contribution des entreprises de presse pour le recyclage.

La commission parlementaire sur l’avenir des médias d’information tient, depuis le 26 août dernier, une série d'audiences à travers la province. La dernière de ces audiences est prévue le 11 octobre.

Mais à la mi-août, soit avant même que la commission ne débute ses travaux, une nouvelle était venue bouleverser le monde des médias écrits : celle voulant que le Groupes Capitales Médias (CGM) soit au bord de la faillite.

À l'issue d'une réunion téléphonique d'urgence du Conseil des ministres, le gouvernement du Québec a annoncé l'octroi d'une aide d'urgence de cinq millions de dollars à GCM, sous forme de prêt. Cette aide a permis à l'entreprise de se mettre à l'abri de ses créanciers et de poursuivre ses activités jusqu'au 31 décembre, au plus tôt.

