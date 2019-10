Une grève dans les écoles de l'Ontario dès lundi si aucune entente n'est conclue

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le Conseil des associations des conseillers scolaires de l'Ontatio ont indiqué avoir donné leur préavis de grève pour lundi 7 octobre.

La sécurité d'emploi et le rétablissement de certains services aux élèves sont au cœur des revendications.

Certains conseils paient les parents pour faire le travail des membres du SCFP, d'autres demandent à des élèves âgés de 10 à 11 ans de superviser des élèves. Dans l'ensemble de la province, les conseils coupent davantage de services et mettent davantage les élèves à risque. Ce n'est pas prudent et ce n'est pas viable , a déclaré Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario (CSCSO).

Les syndicats demeurent toutefois engagés à trouver une entente d’ici lundi.

Je m'engage envers les familles de l'Ontario à ce que notre équipe déploie tous les efforts possibles pour trouver une solution qui soit juste pour tout le monde , a ajouté Laura Walton.

Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario, et Fred Hahn, président du Syndicat canadien de la fonction publique en Ontario, ont déclaré avoir donné leur préavis de grève en respectant le délai légal de cinq jours. Photo : Gouvernement de l'Ontario

Plus de 55 000 employés de soutien dans les écoles en Ontario, soit des concierges, employés de bureau et aides-éducateurs, ont déjà entamé une grève du zèle lundi matin.

Je serais franche. Nous espérions que la grève du zèle obligerait les parties à se réunir et à intervenir un accord. Mais, cela ne s’est pas produit et nous avons entendu des choses qui nous préoccupent beaucoup. Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , le CSCSOConseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario et des représentants du ministère de l'Éducation tentent de conclure une entente pour le renouvellement des conventions collectives échues depuis le 31 août.

Les syndicats indiquent que les aides-éducateurs sont débordés par leur charge de travail et n'ont pas les ressources nécessaires pour répondre aux besoins dans les écoles.

Les travailleurs de l’éducation méritent le respect, les élèves de notre école méritent des services d’éducation bien financés et rendus publics. Notre communauté a besoin de services publics et non de compressions , a déploré le président du SCFP-Ontario, Fred Hahn.

Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, a répété au cours des dernières semaines que le gouvernement souhaitait parvenir à un accord qui apporte stabilité aux travailleurs, aux parents et aux élèves.

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario en matière d'éducation, Marit Stiles, estime que cette grève est le résultat des coupes budgétaires de la province. Students are struggling because of the cuts by the government. Les élèves sont en difficulté à cause des coupures du gouvernement. Il doit annuler les compressions qu'ils ont déjà faites , a pressé la députée du NPD.

Le conseil scolaire Viamonde a déclaré dans un communiqué que les employées et employés de Viamonde, membres du SCFP, déclencheront une grève générale illimitée si aucune entente n’intervient d’ici là avec l’Association des employeurs et le gouvernement de l’Ontario , précisant que la grève touche uniquement le personnel de conciergerie et le personnel d’entretien des écoles.

Le conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB) a indiqué être en train de travailler sur plan d'urgence en cas de grève totale dans les écoles.

C'est déjà arrivé par le passé que nos écoles doivent ouvrir lors de grève des services, mais avec des milliers des travailleurs qui ne seront pas là pour soutenir nos élèves et assurer les services, c'est sûr que cela représente un défi significatif. Shari Schwartz-Maltz, porte-parole de TDSB