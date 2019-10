Du poulet pour les démunis au Madawaska

Sunnymel fait également don de 5000 $ à l’Atelier R.A.D.O.

L’approvisionnement en poulet permettra à la banque alimentaire d’offrir à ses clients plus de viande, « une denrée rare, mais recherchée », précise-t-elle dans un communiqué.

Notre mission est de nourrir le monde et tous nos employés remplissent cette mission avec fierté et sont d’autant plus fiers quand nous le faisons avec générosité , a déclaré le directeur de l’usine Sunnymel, Patrick Moreau, en annonçant le don de son entreprise.

Yves Sévigny (à gauche) de l'Atelier R.A.D.O. et Patrick Moreau de Sunnymel ont annoncé le don en conférence de presse mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

Le directeur général de l’Atelier R.A.D.O., Yves Sévigny, a affirmé pour sa part que les produits avicoles de Sunnymel permettront de maximiser la qualité de notre offre alimentaire .

R.A.D.O. dessert des centaines de familles et de personnes seules au Madawaska, surtout en milieu rural. Elle distribue des aliments au réseau des banques alimentaires du Nord-Ouest, dont un s’est ajouté, en février, dans le Haut-Madawaska.