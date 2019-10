Les parents demandent une nouvelle école dans le quartier de Harbour Landing

L’école, qui a ouvert ses portes en 2017, a été construite pour accueillir 650 élèves. Or, cette année, on estime qu’au moins 900 étudiants la fréquentent. Les estimations prédisent que l’établissement scolaire devrait compter plus de 1500 élèves d’ici 2027.

Nous avons besoin d’une autre école, plus que jamais. C’est la solution à long terme à ce problème , a déclaré la trésorière du Harbour Landing School Community Council, Lori Ekdahl.

Non seulement nous avons trop d’enfants dans cette école, mais la croissance ne ralentit pas. De plus en plus d’enfants sont ajoutés à l’école chaque jour , a poursuivi celle dont deux enfants y sont inscrits.

Mme Ekdahl était présente lundi soir à une réunion qui avait lieu à l’école. Selon elle, l’ambiance était tendue. Des parents émotifs, voire frustrés, ont posé plusieurs questions à la Division scolaire des écoles publiques de Regina.

En plus de ses fonctions de trésorière, Lori Ekdahl envoie également deux enfants qui fréquentent l'école.

Déplacer l’immersion?

Afin de réduire la surpopulation, la Division scolaire propose de transférer environ 180 élèves en immersion française dans un autre établissement scolaire à l’automne prochain, précisant qu’il s’agirait d’une mesure temporaire.

Lori Ekdahl affirme que plusieurs parents doutent que le déplacement de l’immersion française soit la solution, d’autant plus que pour certains jeunes, ce serait un troisième déménagement, chose qui perturbe leur routine et nuit à leur éducation, croit-elle.

Une nouvelle école, la priorité

Le directeur de l’éducation de la Division scolaire des écoles publiques de Regina, Greg Enion, se fait rassurant quant aux demandes des parents : la construction d’une nouvelle école dans le quartier est une priorité absolue pour la Division.

Il souhaite que le prochain budget provincial prévoie de l’argent pour faire de ce projet une réalité. Si une nouvelle école est approuvée, cela prend généralement environ trois ans avant que le personnel et les élèves s’installent , prévient-il.

Selon lui, la Division scolaire essaie de manoeuvrer en période de croissance et qu’elle dépend à 100 % de la province pour obtenir les fonds pour de nouvelles écoles.

Actuellement, certaines classes de l'École Harbour Landing School sont doublées, ce qui signifie qu’il peut y avoir jusqu’à 52 élèves dans certaines classes. Greg Enion précise que dans ces situations, deux enseignants veillent à surveiller le groupe.

Ce n’est pas notre plan à long terme, mais c’est une mesure temporaire pour nous permettre de traverser cette année scolaire , dit-il, avouant du même souffle que l’avenir du programme d’immersion française sera décidé en janvier.

