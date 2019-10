Matthew de Grood aura droit à des sorties non surveillées

Reconnu non criminellement responsable de cinq meurtres en 2015, il s’est vu accorder le droit de bénéficier de sorties non surveillées.

Il pourra passer jusqu’à trois jours en dehors des murs de l’Alberta Hospital d’Edmonton et séjourner en ville avec une supervision additionnelle.

À présent, le conseil de révision de l'Alberta lui permet également de voyager à l’intérieur de la province pendant une semaine, à condition que ses déplacements aient été approuvés au préalable et qu’il soit accompagné d’un adulte responsable.

Matthew de Grood pourra demander à être transféré dans une maison de transition supervisée 24 heures sur 24.

Aujourd'hui âgé de 28 ans, il a obtenu ces nouveaux privilèges sous les recommandations de son psychiatre. Le Dr Santoch Rai estime, en outre que les risques de récidive de son patient sont faibles.

Croyant être possédé par le démon lors d’un épisode psychotique, le jeune homme schizophrène a tué cinq personnes lors d'une fête célébrant la fin de l'année universitaire.

De gauche à droite: Zackariah Rathwell, Lawrence Hong, Kaitlin Perras, Jordan Segura et Joshua Hunter, les victimes de Matthew de Grood. Photo : Facebook

Pour leurs familles, la décision du conseil de révision de l'Alberta est dure à accepter.

C’est ahurissant qu’il puisse sortir sans surveillance dès cette année , a déploré Greg Perras, le père d’une des victimes. On reçoit un coup de massue chaque fois que cette affaire est rouverte .

Les familles des victimes ont demandé, sans succès, que Matthew de Grood soit désigné comme une personne non criminellement responsable à haut risque. Ainsi son dossier ne pourrait plus être réévalué aussi souvent.

« Je pense qu’il doit être traité de façon juste et humaine et qu’il doit être soigné pour sa maladie », a réagi Barclay Hunter, le père d’une autre victime. « Mais notre but est de nous assurer que dans ce genre de cas grave, les personnes comme [Matthew de Grood] ne puissent pas obtenir une absolution inconditionnelle ».