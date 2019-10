À la découverte de la nation innue au Cégep de Sherbrooke

Un Shaputuan est un endroit très important en particulier pour les Innus. C’est un endroit de rassemblement. Un endroit de vie, un espace de communauté , explique Caroline Desruisseaux, enseignante au Cégep de Sherbrooke en histoire et civilisation qui est à l’origine de la venue du Shaputan dans l’établissement, au micro de l'émission Par ici l'info.

Cet espace permettra aux étudiants de participer à divers ateliers pour s’initier à la culture et aux réalités de cette nation autochtone qui est l’une des plus importantes en nombre dans la province.

J’ai toujours habité à Sherbrooke, sur un territoire abénaquis non cédé et, malheureusement, on en parle très peu. C’est très peu visible dans l’espace public.

Caroline Desruisseaux, enseignante au Cégep de Sherbrooke en histoire et civilisation