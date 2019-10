Les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui ont saisi les téléphones, l'ordinateur portable et la tablette de Meng Wanzhou à son arrivée à l'aéroport de Vancouver en décembre 2018 ont donné par erreur les codes d’accès à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), alimentant la théorie de la défense selon laquelle ceux-ci ont conspiré pour violer les droits de la directrice des finances de Huawei au moment de son arrestation.

Les avocats de Meng Wanzhou affirment que l' ASFC Agence des services frontaliers du Canada a agi à la demande de la GRCGendarmerie Royale du Canada afin de mener une enquête criminelle secrète contre leur cliente.

La Couronne a admis la faute, mais l'avocate Diba Majzub a plaidé devant la juge en chef associée de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Heather Holmes, que cette erreur ne prouve pas qu'il y a un complot plus vaste.

Le fait qu'une erreur ait été commise dans le processus ne signifie pas qu'il était un simulacre. Diba Majzub, avocate de la Couronne

Meng Wanzhou transportait un iPhone 7 Plus, un IPad Pro, un Macbook Air et un téléphone Huawei Mate 20 lorsque des agents l'ont arrêté à son arrivée à l'aéroport de Vancouver après un vol de de Hong Kong. Les agents de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada ont alors obligé Mme Wanzhou à leur donner les codes d'accès.

Les agents de l'ASFC ont demandé à Meng Wanzhou les codes d'accès pour ses téléphones lorsqu'ils ont saisi ses appareils électroniques. Ils ont ensuite transmis ces codes par erreur à la GRC. Photo : Cour suprême de la C.-B.

La Couronne fait valoir que la loi autorise les agents des services frontaliers à prendre les téléphones des voyageurs, à leur demander les codes d'accès et même à les fouiller afin d’établir si une personne devrait être autorisée à entrer dans le pays.

Elle ajoute que les agents de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada avaient des raisons légitimes d'interroger Meng Wanzhou et de prendre ses appareils électroniques en raison de l'existence d'allégations de fraude.

Selon la défense, le FBIFederal Bureau of Investigation aurait demandé que les appareils soient immédiatement saisis et placés dans des sacs spécialement conçus pour éviter que leur contenu ne soit effacé à distance.

La GRC n'a pas eu accès aux appareils

Les avocats de la Couronne affirment que les appareils n'ont jamais été fouillés.

Dans un courriel inclus dans un affidavit déposé auprès du tribunal, la responsable des opérations des passagers de l'aéroport de Vancouver, Nicole Goodman, indique avoir écrit à la GRCGendarmerie Royale du Canada après avoir appris l'erreur.

« J’ai dit à la GRCGendarmerie Royale du Canada que les codes d'accès n’auraient pas dû être fournis par l’ ASFCAgence des services frontaliers du Canada , car ceux-ci étaient des informations recueillies lors de l’examen de l’ ASFCAgence des services frontaliers du Canada , et qu’ils ne pouvaient pas être utilisés pour avoir accès aux dispositifs, ni partagés avec une tierce partie », lit-on dans le document.

La GRC a confirmé qu'elle n'avait pas accès aux appareils et qu'elle n'avait pas l'intention de tenter d'y avoir accès à aucun moment, car ce n'était pas leur enquête. Nicole Goodman, responsable des opérations des passagers de l'aéroport de Vancouver

Afin de parvenir à une décision, la juge Heather Holmes doit décider s’il existe ou non un soupçon de réalité dans la théorie avancée par la défense, et non si un complot existe réellement.

Accusée d'avoir violé les sanctions américaines

La Couronne a passé les deux derniers jours à réfuter l'allégation de la défense selon laquelle Meng Wanzhou aurait été victime d'un abus de procédure lorsqu'elle aurait été examinée et interrogée par des agents de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada avant d'être officiellement arrêtée en vertu d'un mandat d'extradition.

La directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée le 1er décembre 2018 lors d'une escale à l'aéroport de Vancouver. Photo : Reuters / Alexander Bibik

Meng Wanzhou vit en résidence surveillée dans une maison dans l'ouest de Vancouver.

Selon les documents du tribunal, elle a une résidience à Hong Kong et à Shenzhen, en Chine continentale, où se trouve le siège de Huawei.

Alors que la Chine marquait le 70e anniversaire de la République populaire de Chine, elle portait une épinglette du drapeau chinois lors de sa comparution.

Les procédures judiciaires devraient se poursuivre toute la semaine.

