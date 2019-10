Le projet de transformation de l’urgence en clinique multidisciplinaire semblait intéressant au niveau du développement de la pratique infirmière, mais plus le temps passe, plus on se rend compte que l’employeur est en mode improvisation , soutient le syndicat.

Le syndicat affirme que la désorganisation est palpable chez les dirigeants du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) - Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec (SPSMCQ) a tenu mercredi à dénoncer la situation, par voie de communiqué.

Dans l’état actuel des choses, il est, selon nous, inévitable que les services à la population seront affectés. extrait du communiqué de presse de la FIQ - SPSMCQ

Le syndicat explique que lorsqu’il pose des questions sur l’organisation de la nouvelle clinique et ce qui adviendra des salariées qui étaient en poste à l’urgence , les réponses divergent et changent.

La nouvelle clinique de proximité doit ouvrir ses portes le 21 octobre.