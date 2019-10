Premier match de la saison régulière des Maple Leafs ce soir

Après une série de controverses et de distractions au cours des derniers mois, les Leafs n’ont plus qu’à jouer au hockey.

L’objectif n’a pas changé depuis 1967. En dépit des échecs répétés dès le premier tour des séries éliminatoires lors des trois dernières années, les espoirs d’une première conquête de la Coupe Stanley en un peu plus d’un demi-siècle sont légitimes.

Si les amateurs ont besoin d’une source d’optimisme, les Raptors ont fait la preuve récemment que Toronto avait le potentiel de tout rafler en remportant le championnat de la NBA, en juin dernier.

Le rôle des attaquants des Leafs est clairement défini, la défense a bénéficié d’un bon coup de main de l’état-major au cours de la période estivale et le gardien Frederik Andersen s’est montré en pleine forme lors des matchs préparatoires.

Somme toute, l’entraîneur-chef Mike Babcock compte sur un arsenal bien garni.

Les joueurs seront peut-être un peu nerveux de commencer la saison à domicile, mais il suffit de se mettre à jouer [et ça va bien aller]. Mike Babcock, entraîneur-chef des Leafs

Les Leafs n'ont pas encore annoncé qui serait leur capitaine.

Auston Matthews et Mitch Marner

Auston Matthews a fait les manchettes en septembre pour ses démêlés avec la justice. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Plusieurs observateurs s'attendent à ce que les des deux attaquants atteignent le sommet du classement des pointeurs de l’équipe.

Avec un salaire de près de 11 millions de dollars chacun par saison, les Leafs comptent sur eux en séries éliminatoires.

Trois éliminations consécutives au premier tour du bal printanier devraient suffire à motiver ces deux figures de proue de l’organisation.

On efface et on recommence avec Nylander

La mésaventure dans les négociations contractuelles avec William Nylander l’an dernier a servi de leçon pour tout le monde. À preuve, le directeur général Kyle Dubas s’est empressé de boucler un pacte de six ans avec Mitch Marner avant le début du calendrier préparatoire pour éviter de répéter l’expérience.

Quant au Suédois, il a pris les moyens pour regagner le cœur des partisans torontois. Il a enregistré 18 points en seulement huit parties au Championnat du monde en mai dernier. Personne n’a été plus dominant.

Son déploiement aux côtés de Matthews en prévision du premier match de la saison paraît tout indiqué pour lui permettre d’exploser sur le plan statistique.

La Division atlantique, le nerf de la guerre

Les Maple Leafs n’ont pas droit à la division la plus permissive de la Ligue nationale. Les Bruins de Boston, qui ont montré la porte de sortie aux Torontois dès le premier tour des séries ces deux dernières années, font toujours figure de bête noire.

Ce n’est pas tout. on compte aussi le Lightning de Tampa Bay, champion de la dernière saison régulière.

Les Panthers de la Floride ont aussi pris du gallon au cours de l’été en embauchant le gardien de but Sergei Bobrovsky et l’entraîneur-chef Joel Quenneville.

Une défense améliorée

Le gardien de but Frederik Andersen doit se réjouir des transactions qui sont venues solidifier la brigade défensive au cours de l’été. Avec l’ajout de Cody Ceci et Tyson Barrie, dont la moitié du salaire est assurée par l’Avalanche du Colorado, la ligne bleue des Leafs ne fait plus office de faiblesse.

Le Danois ferait bien d’en profiter puisque l’expérience promet d’être de courte durée.

Le gardien des Maple Leafs, Frederik Andersen, a paru essoufflé par moments lors des dernières séries éliminatoires. Photo : USA Today Sports

À l’exception de Morgan Rielly, qui fait figure d’aubaine à raison de 5 millions par saison d’ici 2022, aucun autre défenseur d’expérience n’a de contrat en poche pour la campagne suivante, pas même Jake Muzzin, acquis à gros prix l’an dernier.

Les 40 millions accordés à Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner et William Nylander pourraient compliquer le retour de ces défenseurs l’automne prochain.

Du repos pour Andersen?

Devant la cage des Leafs, le gardien partant ne manque pas de boulot avec Babcock à la barre de l’équipe. Depuis le début de la saison 2016-2017, Andersen a disputé plus de matchs (192) et a fait face à plus de lancers (6221) que tous les autres hommes masqués du circuit Bettman.

Si la valeur du repos est de plus en plus reconnue pour un gardien partant dans la LNH, Andersen ne semble pas près de profiter de la tendance. Son auxiliaire Michael Hutchinson doit encore gagner la confiance de l’entraîneur pour jouer plus souvent. Il n’a disputé que 12 parties dans la Ligue nationale ces deux dernières années.

Avec un groupe d’attaquants arrivé à maturité, un quatuor de défenseurs expérimentés et un gardien de but établi, les Maple Leafs ont toutes les chances de triompher en dépit de la compétition féroce qui réside dans la Division atlantique.

Des Torontois rêvent déjà à un défilé de la Coupe Stanley dans les rues du centre-ville.

Les prochaines semaines permettront d’évaluer les progrès de l'équipe contre les champions de la Coupe Stanley, les Blues de St. Louis, ainsi que le Lightning et les Bruins, que Toronto affrontera à tour de rôle plus tard ce mois-ci.